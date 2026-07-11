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विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बदले सुर, कहा- 'न्यायालय सर्वोपरि, बेटा तुरंत सरेंडर करो', जानें मामला  

ग्वालियर की विशेष अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के एक मामले भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी के खिलाफ वारंट जारी किया है. इसके बाद  भाजपा विधायक ने बेटे से सरेंडर करने की अपील की है. 

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विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बदले सुर, कहा- 'न्यायालय सर्वोपरि, बेटा तुरंत सरेंडर करो', जानें मामला  
भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी और एससी-एसटी एक्ट के मामले के फरार उनका बेटे दिनेश लोधी.

शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी का एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार मामला उनके किसी नए विवादित बयान का नहीं, बल्कि उनके फरार बेटे दिनेश लोधी को लेकर न्यायालय द्वारा उठाए गए कड़े कदम और उस पर विधायक की ओर से आई प्रतिक्रिया से जुड़ा है. विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा- वह कई डकैतों को समर्पण करवा चुके हैं. उन्होंने कहा कि जब वह आरोपियों को लेकर थाने और चौकी जाते थे तो पूरा थाना हिल जाता था. हालांकि, अदालत के फैसले पर विधायक के सुर बदले हुए नजर आए, उन्‍होंने अपने बेटे दिनेश लोधी से सरेंडर करने की अपील की. साथ ही कहा क‍ि मैंने उसकी मां से भी कह दिया है क‍ि दिनेश को जल्‍द कोर्ट में पेश कराएं.  

दरअसल, ​ग्वालियर की विशेष एससी-एसटी (SC-ST) अदालत ने विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित कर दिया है. साथ ही उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है. अदालत के इस एक्‍शन पर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अदालती कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है.

विधायक लोधी ने कहा- "न्यायालय सर्वोपरि है, बेटा तुरंत करे सरेंडर". उन्‍होंने कहा- न्यायालय का फैसला पूरी तरह सही है और उनके बेटे को बिना किसी देरी के तुरंत अदालत में सरेंडर कर देना चाहिए. 

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क्‍या है पूरा मामला?

​प्रीतम लोधी ने बताया कि उनके बेटे​ दिनेश लोधी का एससी-एसटी एक्ट का पुराना मामला न्यायालय में विचाराधीन है. वह कई तारीखों पर अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके कारण माननीय न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है. उन्होंने आगे कहा-दिनेश को न्यायालय का सम्मान करते हुए तुरंत आत्मसमर्पण करना चाहिए. मैंने उसकी मां से भी साफ कह दिया है कि उसे जल्द से जल्द न्यायालय में पेश कराएं. न्यायालय चाहे उसे सजा दे या बरी करे, हर फैसले का सम्मान करेंगे. 

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​चर्चा में रहता है लोधी का अंदाज

बता दें कि प्रीतम सिंह लोधी राजनीति में अपने बेबाक और कई बार विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा का केंद्र बने रहते हैं. लेकिन, इस बार उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं. उन्‍होंने अपने बेटे को कानून का पालन कर सरेंडर करने की नसीहत दी, जिसे लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में जमकर चर्चा हो रही है.

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