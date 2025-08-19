विज्ञापन
विशेष लिंक

MP News: एमपी में भाजपा को लगा बड़ा झटका, यहां एक साथ 8 पार्षदों ने वापस लिया  समर्थन

Harda Politics: हरदा जिले की खिरकिया नगर पंचायत में बीते 4 महीनों से चल रही उठापटक आखिरकार समर्थन वापसी के रूप में सामने आई है. कई दिनों से नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सहित BJP के पार्षद अपने ही अध्यक्ष पर उनके वार्ड में होने वाले विकासकार्यों को लेकर नाराज़ चल रहे थे और समर्थन वापस लेने की खबरें सूत्रों के हवाले से निकलकर आ रही थी, मंगलवार को एक पुष्ट खबर में तब्दील हो गई.

Read Time: 3 mins
Share
MP News: एमपी में भाजपा को लगा बड़ा झटका, यहां एक साथ 8 पार्षदों ने वापस लिया  समर्थन

Khirkiya Nagar Panchayat News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के हरदा (Harda) जिले में BJP को तगड़ा झटका लगा है. यहां BJP के 8 पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष से समर्थन वापस ले लिया है. ये पार्षद अपने अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से नाराज थे. लंबे समय से चली आ रही नाराजगी के बीच जिला अध्यक्ष सहित संगठन मंत्री ने भी समझाइश दी थी, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हुई.

हरदा जिले की खिरकिया नगर पंचायत में बीते 4 महीनों से चल रही उठापटक आखिरकार समर्थन वापसी के रूप में सामने आई है. कई दिनों से नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सहित BJP के पार्षद अपने ही अध्यक्ष पर उनके वार्ड में होने वाले विकासकार्यों को लेकर नाराज़ चल रहे थे और समर्थन वापस लेने की खबरें सूत्रों के हवाले से निकलकर आ रही थी, मंगलवार को एक पुष्ट खबर में तब्दील हो गई.

BJP के जिम्मेदारों अनबन को कभी नहीं किया स्वीकार

BJP के जिम्मेदारों से पूछने पर सब चंगा सी कहते थे और कहते थे कि परिवार की बात है, मिल बैठकर सुलझा लेंगे. इस दौरान विवाद सुलझाने की कवायद भी कूब हुई. इस  विवाद को सुलझाने के लिए खिरकिया ब्लॉक के  BJP के मंडल अध्यक्ष, हरदा जिलाध्यक्ष और यहां तक की संगठन मंत्री ने भी बंद कमरे में सभी को बैठाकर बात की. इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री DD उइके ने भी समझाया. हालांकि, इन सभी कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ. यानी कोई समाधान नहीं निकल पाया और आखिरकार मंगलवार को BJP के 8 पार्षदों सहित 12 पार्षदों ने नगर पंचायत के CEO को समर्थन वापस लेने का पत्र सौंप दिया, इसमें 2 कांग्रेस के पार्षद भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को कोर्ट ने फिर 4 दिन की ED रिमांड पर भेजा, शराब घोटाला मामले में हैं आरोपी

कांग्रेस कर रही है अपना अध्यक्ष बनाने का दावा

कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम पटेल ने तो यहां तक कह दिया था कि BJP के कई पार्षद उनके संपर्क में है और जल्द ही कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाने का दावा करेगी. अब देखना यह है कि BJP अपनी नगर सरकार बचा पाएगी या कांग्रेस अपनी नगर सरकार बनाएगी. वहीं, CMO महेंद्र शर्मा का कहना है कि मुझे मंगलवार को 12 पार्षदों के हस्ताक्षर वाला पत्र मिला. इसके बाद मैंने कलेक्टर को सारी स्थिति से अवगत करा दिया है. जल्द ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा. वहीं, इस मामले में BJP कुछ भी कहने से बच रही है. 

यह भी पढ़ें- मुआवजे के लिए 6 पत्नियां और उनके बच्चे आए सामने, हाथी के हमले में शख्स की हुई थी मौत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harda News, Khirkiya Nagar Panchayat, Madhya Pradesh News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com