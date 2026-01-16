Beef Caught in Bhopal: 'पुलिस-निगम अधिकारियों की मिलीभगत', स्लॉटर हाउस और गोमांस पर बोले भोपाल सांसद

Slaughterhouses in Bhopal: भोपाल में मिले स्लॉटर हाउस और गोमांस मामले में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि इसमें कई लोगों की मिली भगत है. इसलिए अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर बहुत दुखी हैं. वहीं, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पीले चावल और ज्ञापन देकर कार्रवाई के लिये शिकायत की है.

दरअसल, 17 दिसंबर की रात हिंदू संगठनों ने पुलिस मुख्यालय (PHQ) के सामने एक ट्रक को रोका था, जिसमें करीब 25 से 26 टन मांस होने का दावा किया गया. ट्रक को जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजा गया था. अब आई रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि होने की बात सामने आई है. रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है.

क्या बोले भाजपा सांसद

सांसद आलोक शर्मा ने आगे कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. मैं भी पूरा पता कर रहा हूं, कोई छोड़ा नहीं जाएगा. चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो. उन्होंने आगे कहा, "मैं जब महापौर था, मैंने एक भी स्लॉटर हाउस (Slaughter House, बूचड़खाना) नहीं खुलने दिया. स्लॉटर हाउस को लेकर मेरी बहस भी हो गई थी और NGT (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) भी नाराज हुआ था."

सांसद ने कहा कि ये स्लॉटर हाउस किसी महापौर और या परिसर की सहमति से नहीं खोले गए. जब प्रशासक का कार्यकाल था, उस समय ये स्लॉटर हाउस खोले गए थे. कौन प्रशासक था, कौन अधिकारी थे, सबका पता किया जा रहा है. स्थानीय थाने से लेकर नगर निगम के कर्मचारी के बिना मिलीभगत के यह सब होना संभव नहीं है. मोहन यादव की सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं, पूरे मामले की जांच की जा रही है.

कांग्रेस ने की शिकायत

कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत की है. कांग्रेस ने स्लॉटर हाउस मामले में MIC और नगर निगम अधिकारियों के संरक्षण का आरोप लगाया है. दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है. कांग्रेस ने पुलिस को महापौर और अधिकारियों के खिलाफ दस्तावेज सौंपे हैं. सभी कमिश्नर, MIC मेंबर, महापौर और नगर निगम अध्यक्ष पर FIR की मांग की है. साथ ही महापौर और असलम चमड़े का नारकोटिक टेस्ट कराने की मांग की है.

