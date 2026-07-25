भोपाल मेट्रो का नया टाइमटेबल लागू, अब हर 15 मिनट में मिलेगी, टिकट पर भी डिस्काउंट  

राजधानी भोपाल के लोगों के लिए मेट्रो के सफर से जुड़ी बड़ी और राहत भरी खबर है. कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) से हरी झंडी मिलने के बाद अब सुभाष नगर से एम्स स्टेशन के बीच दोनों ट्रैक पर मेट्रो का नियमित परिचालन शुरू हो गया है. नए सिग्नलिंग सिस्टम के लागू होने से सफर न केवल सुरक्षित होगा, बल्कि ट्रेनों की टाइमिंग भी एकदम सटीक रहेगी.

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) ने इसके लिए 25 जुलाई से नया टाइमटेबल भी लागू कर दिया है. नई व्यवस्था के तहत पीक आवर्स यानी सुबह 9:00 से 10:30 बजे तक और शाम 5:30 से 7:00 बजे तक हर 15 मिनट पर मेट्रो की सुविधा मिलेगी. सामान्य समय में सफर करने वालों को चिंता की जरूरत नहीं है, उनके लिए हर 30 मिनट पर मेट्रो उपलब्ध रहेगी.

भोपाल मेट्रो का नया टाइमटेबल क्‍या है?

पहली मेट्रो: सुभाष नगर से सुबह 9:00 बजे और एम्स से सुबह 9:30 बजे छूटेगी.

सुभाष नगर से सुबह 9:00 बजे और एम्स से सुबह 9:30 बजे छूटेगी. आखरी मेट्रो: सुभाष नगर से शाम 6:30 बजे और एम्स से शाम 7:00 बजे रवाना होगी.

सुभाष नगर से शाम 6:30 बजे और एम्स से शाम 7:00 बजे रवाना होगी. पीक आवर्स (हर 15 मिनट में): सुबह 9:00 से 10:30 बजे तक और शाम 5:30 से 7:00 बजे तक हर 15 मिनट पर ट्रेन मिलेगी.

सुबह 9:00 से 10:30 बजे तक और शाम 5:30 से 7:00 बजे तक हर 15 मिनट पर ट्रेन मिलेगी. सामान्य समय: बाकी घंटों के दौरान हर 30 मिनट में मेट्रो उपलब्ध रहेगी.

बाकी घंटों के दौरान हर 30 मिनट में मेट्रो उपलब्ध रहेगी. सुभाष नगर से एम्स स्टेशन के बीच दोनों ट्रैक पर मिलाकर हर दिन कुल 50 ट्रिप संचालित किए जाएंगे.

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यात्रियों को क्‍या फायदा मिलेगा?

मेट्रो के इस नए टाइमटेबल से दफ्तर आने-जाने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा. एम्स भोपाल आने वाले मरीजों व उनके परिजनों, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के यात्रियों, एमपी नगर के कोचिंग छात्रों तथा वल्लभ भवन, एसबीआई और आरबीआई जैसे प्रमुख दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यात्रा पहले से अधिक आसान हो जाएगी.

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भोपाल मेट्रो सफर करने पर क्‍या डिस्काउंट मिलेगा?

भोपाल मेट्रो में ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (AFC) प्रणाली लागू है. यात्री MPMRCL मोबाइल ऐप, यूपीआई, क्यूआर कोड और ई-वॉलेट जैसे डिजिटल माध्यमों से कैशलेस टिकट खरीद सकते हैं. इसके अलावा, रिटर्न टिकट पर 5% और ग्रुप टिकट पर 10% की छूट दी जा रही है. वहीं ऐप के ई-वॉलेट रीचार्ज पर 8% से 15% तक अतिरिक्त बोनस का लाभ भी मिलेगा, जिससे यात्रा और भी किफायती बनेगी.

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