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भोपाल में सुपारी देकर क‍िसने करवाई बुजुर्ग दंपति? शराब के ठेके के CCTV फुटेज से खुलेगा राज

भोपाल के सुदामा नगर में बुजुर्ग दंपति हेमंत बारीक और शकुंतला बारीक की हत्या मामले में पुलिस को CCTV फुटेज से अहम सुराग मिले हैं. जांच में सुपारी किलिंग और संपत्ति विवाद का एंगल सामने आया है.

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भोपाल में सुपारी देकर क‍िसने करवाई बुजुर्ग दंपति? शराब के ठेके के CCTV फुटेज से खुलेगा राज
भोपाल डबल मर्डर में बड़ा सुराग: शराब दुकान के CCTV में दिखे संदिग्ध, सुपारी किलिंग एंगल पर जांच

भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र स्थित सुदामा नगर में बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला लगातार उलझता जा रहा है. भेल से सेवानिवृत्त कर्मचारी हेमंत बारीक और उनकी पत्नी शकुंतला बारीक की मौत को लेकर शुरुआती जांच में जो मामला आत्महत्या या पारिवारिक विवाद का लग रहा था, वह अब कथित तौर पर सुनियोजित डबल मर्डर और सुपारी किलिंग की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है. पुलिस को मिले नए सुरागों ने जांच की दिशा बदल दी है. घटनास्थल के पास एक शराब दुकान के सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए हैं, जिनकी गतिविधियां जांच एजेंसियों को संदिग्ध लग रही हैं. अब पुलिस इन्हीं फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

बारिश की रात में हुई वारदात, किसी को नहीं लगी भनक

पुलिस के अनुसार 24 जून की शाम या रात के दौरान सुदामा नगर स्थित घर में बुजुर्ग दंपति की हत्या की गई. घटना के समय इलाके में तेज बारिश हो रही थी. जांच अधिकारियों का मानना है कि आरोपियों ने इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया. आसपास के लोगों को घटना की भनक तक नहीं लगी.

दो दिन तक घर में पड़े रहे शव

हत्या के बाद दंपति के शव घर के भीतर ही पड़े रहे. 25 जून को भी किसी को मामले की जानकारी नहीं हुई. 26 जून को एक किरायेदार किराया देने पहुंचा तो घर से दुर्गंध आने पर उसे संदेह हुआ. दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू की.

पहले लगा घरेलू विवाद का मामला

घटनास्थल की शुरुआती स्थिति देखकर पुलिस ने संभावना जताई थी कि मामला पति-पत्नी के बीच विवाद और उसके बाद हत्या एवं आत्महत्या का हो सकता है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन अगले दिन आई रिपोर्ट ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

27 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों की मौत गोली लगने से हुई है. रिपोर्ट के अनुसार मृतका शकुंतला बारीक के शरीर में दो गोलियां मिलीं, जबकि हेमंत बारीक के शरीर में एक गोली पाई गई. इसके अलावा घर की एक दीवार में भी गोली का निशान मिला. इसके बाद साफ हो गया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है और पुलिस ने इसे डबल मर्डर मानकर जांच शुरू कर दी.

प्रोफेशनल शूटर की आशंका क्यों?

पुलिस सूत्रों का मानना है कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, उससे पेशेवर अपराधियों की भूमिका होने की आशंका मजबूत हुई है. जांच में यह भी सामने आया कि घर के भीतर आरोपियों के स्पष्ट निशान नहीं मिले. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वारदात को काफी सावधानी और योजना के साथ अंजाम दिया गया. पुलिस अब इस संभावना पर भी काम कर रही है कि हत्या किसी पुराने विवाद या कथित संपत्ति विवाद के चलते करवाई गई हो.

शराब की दुकान के CCTV में दिखे संदिग्ध युवक

जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास स्थित एक शराब दुकान का सीसीटीवी फुटेज मिला है. फुटेज में दो युवक दिखाई दिए हैं जो घटना वाले दिन शराब खरीदते नजर आए. पुलिस के अनुसार दोनों युवकों ने दस्ताने पहन रखे थे और रेनकोट भी पहना हुआ था. सामान्य परिस्थितियों में दस्ताने पहनकर शराब खरीदना असामान्य माना जा रहा है, इसलिए पुलिस इन्हें महत्वपूर्ण संदिग्ध मानकर उनकी पहचान जुटाने में लगी है.

9 थानों और क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी

मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने कई टीमों को जांच में लगाया है. किरायेदारों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन शुरुआती दौर में कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा. इसके बाद तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज पर फोकस बढ़ाया गया.

SIT का गठन, 12 सदस्यीय टीम कर रही जांच

30 जून को पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. एडीसीपी रश्मि अग्रवाल दुबे के नेतृत्व में बनाई गई टीम में 12 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं. टीम हत्या की वजह, संदिग्धों की पहचान और संभावित साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है.

पुलिस का दावा- जल्द होगा खुलासा

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान के अनुसार मामले की जांच SIT द्वारा की जा रही है और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं. पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी डाटा और संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा. फिलहाल जांच का केंद्र उन दो युवकों और संभावित संपत्ति विवाद के एंगल पर टिका हुआ है.

कई सवालों के जवाब अभी बाकी

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बुजुर्ग दंपति की हत्या वास्तव में सुपारी देकर करवाई गई थी? यदि हां, तो इसके पीछे कौन लोग थे और मकसद क्या था? फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. शराब दुकान के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य अब इस हाई-प्रोफाइल डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं.

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