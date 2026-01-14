विज्ञापन
इंदौर में डॉग को पीटने का CCTV सामने आने के बाद बढ़ा विवाद, पशु प्रेमियों ने घर में घुसकर की मारपीट

Dog Killed in Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक कुत्ते को डंडे से पीटने के मामले में विवाद हो गया है. आरोप है कि कुत्ते की मौत के बाद एनजीओ से जुड़े लोगों ने एक घर में तोड़फोड़ और मारपीट की. पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इंदौर में डॉग को पीटने का CCTV सामने आने के बाद बढ़ा विवाद, पशु प्रेमियों ने घर में घुसकर की मारपीट
कुत्ते के साथ मारपीट, घर पहुंचे पशुप्रेमी.

Indore Dog Beaten: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कुत्ते को डंडे से पीटने के मामले में बड़ा विवाद हो गया है. आरोप है कि कुत्ते की मौत हो जाने के बाद खुद को एनजीओ से जुड़ा बताने वाले कुछ लोगों ने एक घर में जाकर मारपीट और तोड़फोड़ की है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वह घर कुत्ते के साथ मारपीट करने वाले शख्स का नहीं था. अब इस घटना में पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की हैं.

क्या है मामला

दरअसल, विजयनगर इलाके में का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स कुत्ते को डंडे से मारता दिखाई दे रहा है. उसने कुत्ते के सिर पर दो-तीन डंडे मारे थे, तब वह बेहोश हो गया और कुछ देर बाद मौत हो गई थी. युवक पूछ पकड़कर कुत्ते को घुमाते हुए भी दिख रहा है. घटना का जब सीसीटीवी वायरल हुआ तो एनजीओ से जुड़े कुछ लोग विजयनगर इलाके के मालवीय नगर में पहुंच गए.

पशु प्रेमियों ने घरवालों को पीटा

एनजीओ के लोगों का आरोप था कि कुत्ते को पीटने का वीडियो यहीं का था. पशु प्रेमी आरोपी के घर न जाते हुए किसी और घर पर पहुंच गए और डॉग (कुत्ते) को मारने आरोप लगाने लगे. इस दौरान एनजीओ के लोगों का घर के सदस्यों से विवाद हो गया, जिसके बाद घर में तोड़फोड़ कर दी. फिर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई. मारपीट करने के बाद पशु प्रेमी चले गए.

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और रहवासी की शिकायत पर एनजीओ से जुड़े लोगों पर केस दर्ज किया. इनमें 4 लोग नामजद समेत एनजीओ के 6-7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

क्या बोले एडि. डीसीपी

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि डॉग से मारपीट करने वाले व्यक्ति पर भी पुलिस ने पशु क्रूरता के तहत केस दर्ज किया है. वहीं, घर में तोड़फोड़ और लोगों से मारपीट करने वाले एनजीओ वालों पर भी केस दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है.

