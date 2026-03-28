धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों के आरक्षण पर संसद में बयान; MP में गरमाई सियासत, BJP और कांग्रेस आमने‑सामने

Religious Conversion Reservation Controversy: मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉ सुमेर सिंह सोलंकी (Sumer Singh Solanki) ने राज्यसभा में आदिवासियों के धर्मांतरण और जो ईसाई बन चुके हैं उनको ST कटेगरी से बाहर करने की मांग उठाई है. सोलंकी के धर्मांतरण (Religious Conversion) और आदिवासियों का आरक्षण (Tribal Reservation) खत्म करने संबंधी बयान पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली.

पहले जानिए सोलंकी ने क्या कहा?

भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रलोभन और दबाव के जरिए धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, जिसे रोकने के लिए कड़े प्रावधान जरूरी हैं. उन्होंने आदिवासी संस्कृति के संरक्षण की भी बात कही. शून्यकाल के दौरान अन्य सदस्यों ने भी विभिन्न मुद्दे उठाए. राजद के संजय यादव ने संकट के समय एयरलाइनों द्वारा किराया बढ़ाने पर सवाल उठाए, जबकि तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने बच्चों में बढ़ते मोबाइल इस्तेमाल पर चिंता जताई. इसके अलावा, घटिया दवाओं की बिक्री, जनसंख्या नियंत्रण कानून, रेरा की स्थिति और पर्यटन स्थलों की बदहाली जैसे मुद्दे भी सदन में उठाए गए.

आरक्षण मुद्दे पर भाजपा सरकार पर उमंग सिंघार का हमला

मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने की राजनीति करती है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर भाजपा सरकार की है. सिंघार ने कहा कि आरक्षण के मामले में यदि धर्म परिवर्तन के बाद भी कोई व्यक्ति लाभ ले रहा है, तो इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और स्पष्ट नीति बनानी चाहिए.

सुमेर सिंह सोलंकी के बयान का मंत्री सारंग ने किया बचाव

सुमेर सिंह सोलंकी के बयान को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सांसद ने जो कहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के विस्तारित फैसले की भावना के अनुरूप है. सारंग ने कहा कि यह तथ्य है कि यदि किसी धर्म में एससी/एसटी वर्ग की व्यवस्था ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति उस धर्म को अपनाने के बाद आरक्षण का लाभ क्यों ले.

कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप

मंत्री सारंग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर विषय पर राजनीति करती है. उन्होंने यह भी कहा कि धर्म विशेष के कुछ लोग लालच देकर धर्मांतरण कराते हैं और कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे रहती है.

ईंधन को लेकर बयानबाजी, अफवाह फैलाने का आरोप

एलपीजी, डीजल और पेट्रोल को लेकर उमंग सिंघार के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अफवाह फैलाई है. सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करना गैरकानूनी है और कांग्रेस नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भ्रम फैला रहे हैं.

छिंदवाड़ा मामले में सरकार का बचाव

छिंदवाड़ा की घटना को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे मामलों को लेकर हमेशा संवेदनशील रहे हैं. सरकार की ओर से जो भी सहायता मिलनी चाहिए, वह दी जाती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिसे “कंपनसेशन” कहती है, वह दरअसल सहायता राशि है और किसी व्यक्ति की मृत्यु की पूरी भरपाई कोई भी राशि नहीं कर सकती.

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