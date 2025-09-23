VIDEO: भारी बारिश से थमी कोलकाता की रफ्तार, रेलवे ट्रैक और दुकानें जलमग्न...सड़कों पर तैरने लगी नाव

जब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की हर गली में राज्य के सबसे बड़े उत्सव दुर्गा पूजा की धूम है, तब शहर में ऐसी बारिश हुई जिसने शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया. आधी रात के बाद शुरू हुई मूसलधार बारिश ने शहर को ऐसा झकझोरा कि जनजीवन थम सा गया. शहर में हर जगह बस पानी ही पानी नजर आ रहा है. लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुहाल हो गया है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेट्रो व ट्रेन सेवाएं तक ठप पड़ गई है. राजधानी कोलकाता के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई.

पानी में डूबी सड़कें, तैर रही नाव

कई प्रमुख सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे कारें और ऑटो जैसे वाहन बीच सड़क पर फंसे हुए हैं. हालात इतने खराब हैं कि कुछ इलाकों में लोग नाव का सहारा लेकर आवाजाही कर रहे हैं. बारिश का पानी घरों, दुकानों और कॉलोनियों में घुस गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा चुकी है. है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं. प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन लगातार बारिश के चलते परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

बारिश से मेट्रो की रफ्तार पर भी ब्रेक

बारिश के कारण मेट्रो की ब्लू लाइन पर महनायक उत्तम कुमार से रवींद्र सरोवर के बीच जलभराव हुआ, जिससे इस हिस्से में सेवाएं रोक दी गईं. शाहिद खुदीराम से मैदान तक की सेवाएं भी सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दी गईं हैं. वहीं, सियालदह दक्षिण सेक्शन में ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद हैं, जबकि उत्तर और मुख्य सेक्शन में सीमित सेवाएं चल रही हैं. शायद ही कोई इलाका हो जो पानी से तरबतर नजर नजर न आ रहा हो. बारिश ने लोगों की हालत खराब कर दी है, इस बारिश ने दुर्गा पुजा के उत्सव में भी खलल डाल दी है.

IMD का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के जिलों में बुधवार तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. साथ ही दक्षिण 24 परगना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर समेत सात जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 25 सितंबर के आसपास एक और नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे बारिश का सिलसिला और लंबा खिंच सकता है.