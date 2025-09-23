विज्ञापन
विशेष लिंक

कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 30 से ज्यादा उड़ानें रद्द

कोलकाता में हवाई यात्रा में और अधिक व्यवधान आने की आशंका है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आने वाले दिनों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है, जिसका कारण बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में बन रहे निम्न दबाव का क्षेत्र है.

Read Time: 2 mins
Share
कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 30 से ज्यादा उड़ानें रद्द
कोलकाता:

कोलकाता में मूसलाधार बारिश से हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसके कारण कम से कम 30 उड़ानें रद्द कर दी गईं और कई अन्य में काफी देरी हुई. अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण पूरे शहर में पानी भर गया, जिससे हजारों यात्री फंस गए और परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं.

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रतिकूल मौसम के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गईं. अधिकारियों ने लगातार बारिश और सीमित दृश्यता को प्रमुख सुरक्षा चिंता बताया.

कोलकाता हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘अब तक कम से कम 30 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और 31 अन्य में देरी हुई हैं.''

हवाई यात्रा में और अधिक व्यवधान आने की आशंका है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आने वाले दिनों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है, जिसका कारण बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में बन रहे निम्न दबाव का क्षेत्र है.

कोलकाता में रात भर हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात, सार्वजनिक परिवहन और ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं.

स्थानीय अधिकारियों ने निवासियों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है और बाढ़ प्रबंधन एवं बचाव कार्यों में सहायता के लिए आपातकालीन दलों को तैनात किया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kolkata Heavy Rains, Kolkata Rain, Kolkata Flights, Kolkata Flights Cancelled
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com