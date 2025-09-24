यूपी-दिल्ली से मॉनसून विदा, नवरात्रि-दशहरे पर इन राज्यों को भिगोएगी बारिश, शरद ऋतु आते ही गुलाबी ठंड का एहसास

Monsoon Rain Alert: मौसम जाने कैसे-कैसे रंग दिखा रहा है. देश के किसी हिस्से का बारिश से बुरा हाल है तो कहीं तेज गर्मी पड़ रही है. सूरज की तपन से बुरा हाल (Weather Update) है. समझ ही नहीं आ रहा कि सर्दी आ रही है या गर्मी है या फिर बरसात. वैसे तो शरद ऋतु सोमवार से शुरू हो चुकी है लेकिन लग रहा है कि बारिश का मौसम है. मौसम जैसे आंख मिचौली खेल रहा है. कभी गर्मी तो कभी पल भर में फुहारें आ जाती हैं. बात अगर बारिश की करें तो इस साल अब तक 1026.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है.

दैनिक मौसम परिचर्चा (23.09.2025)



आज 23 सितंबर को गांगेय पश्चिम बंगाल, 26 तारीख तक ओडिशा, 26 और 27 सितंबर 2025 को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।



इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

IMD ने 26 सितंबर तक ओडिशा, 26 और 27 सितंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं 25 से 29 सितंबर के दौरान कोंकण और गोवा के साथ ही मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी भारी हो सकती है.

कोलकाता का बारिश से बुरा हाल, और भीगना बाकी

दिल्ली से बारिश का दौर खत्म हो गया है. गुरुवार तक मॉनसून की वापसी हो सकती है. एक बार फिर से गर्मी का दौर वापस आ गया है. लेकिन कोलकाता का हाल बहुत ही बुरा है. सड़क से लेकर रेलवे यार्ड तक पानी-पानी हो गया है. नवरात्रि चल रहे हैं. कोलकाता की फेमस दुर्गा पूजा का मजा बारिश ने किरकिरा कर दिया है. IMD के अनुमान के मुताबिक कोलकाता के लोगों को 26 सितंबर तक बहुत भारी बारिश हो सकती है. बारिश की वजह से बंगाल सरकार ने स्‍कूल-कॉलेज बंद करने का ऐलान किया है. बारिश की घटनाओं में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जैसे राज्‍यों में भी तेज बरिश की संभावना है.

उत्तराखंड को बारिश से मिली राहत

उत्तराखंड में भी बारिश का दौर थम गया है. इसके बाद फिर से सूरज क तपन बढ़ गई है. मंगलवार को देहरादून में अच्छी खासी गर्मी देखी गई. तेज धूप के साथ तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा. पहाड़ों पर धूप खिलने से लोगों को राहत की सांस मिली है तो वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी से बुरा हाल है. सितंबर जाने को है और अब तक तेज गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में मॉनसून धीमा हो गया है इसीलिए तापमान पर इसका असर देखा जा रहा है.

26 सितंबर को कैसा है दिल्ली का मौसम?

दिल्ली में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है. अगले 3 दिनों तक तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह कता है. इस दौरान गर्मी और उमस से जूझना पड़ेगा. IMD ने दशहरा तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है.

26 सितंबर को कैसा है उत्तर प्रदेश का मौसम?

उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर खत्म हो गया है. IMD के मुताबिक, मौसम अगले 3 दिनों तक पूरी तरह से शुष्क रहेगा और बारिश की भी संभावना नहीं है. 25 सितंबर को पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. तापमान बढ़े की वजह से गर्मी और उमस जारी रहेगी. मौसम विभाग ने 26, 27 और 28 सितंबर को हल्की बारिश का अनुमान जताया है.

26 सितंबर को कैसा है बिहार-झारखंड का मौसम?

बिहार में आज बारिश की संभावना नहीं है. गर्मी से पटना, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, सिवान, भोजपुर, सारण, दरभंगा और समस्तीपुर जैसे जिलों का बुरा हाल हो सकता है. हालांकि दशहरा तक मौसम साफ रहने की संभावना है. झारखंड के कुछ जिलों में अगले तीन दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है.