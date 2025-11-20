विज्ञापन
कहीं तैरता हुआ तो कहीं जमीन के नीचे चलती हैं क्लास, ये हैं दुनिया के सबसे अजीब स्कूल

Strangest Schools in World: दुनिया में कई ऐसे स्कूल हैं जो पारंपरिक ढांचे से बिल्कुल अलग हैं. कहीं स्कूल पानी पर तैरते हैं, कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो कहीं गुफा के अंदर क्लास लगती है.

दुनिया के अनोखे स्कूल

Strangest Schools in World: अब तक आपने जितने भी स्कूल देखें होंगे, सब भूल जाइए. क्योंकि आज हम आपको ऐसे स्कूलों के बारें में बताने जा रहे हैं, जो तैरते हैं, कहीं टीचर गुफा की ठंडी दीवारों के बीच क्लास लेते हैं और एक स्कूल तो पूरा का पूरा जमीन के नीचे छुपा हुआ है. सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन यह बिल्कुल सच है. अभी तक आप स्कूल का नाम सुनते ही समझते हैं कि उसमें बेंच होंगे, ब्लैकबोर्ड, घंटी होंगे, लेकिन दुनिया के कुछ स्कूल बेहद खास, बेहद यूनिक हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 अनोखे स्कूल और उनकी खास बातें.

गुफा में चलने वाला स्कूल

चीन के एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में स्कूल बनाने के लिए न पैसा और ना ही जमीन थी, लेकिन गांव वालों ने मिलकर पास की एक विशाल प्राकृतिक गुफा को ही क्लास बना लिया. यहां धूप और बारिश का कोई असर नहीं होता था. ऊपर ऊंची चट्टानें, नीचे खुली जगह पर पढ़ाई होती थी. इस क्लास में एक समय में करीब 200 बच्चे पढ़ते थे. बाद में सरकार ने इसे बंद कर दिया, लेकिन यह आज भी चर्चा में रहता है.

रेलवे स्टेशन पर चलती है क्लास

भारत में गरीबी से जूझ रहे कई बच्चे रोज स्टेशन पर दिख जाते हैं. ऐसे बच्चों को देखकर सामाजिक कार्यकर्ता इंदुरजीत खुराना ने उनके लिए स्कूल बनाने का फैसला लिया और प्लेटफॉर्म पर ही स्कूल बना दिया. एक कोने में क्लासरूम चलती हैं, जिसमें बेंच, ब्लैकबोर्ड है. हर दिन शिक्षक स्टेशन पहुंचकर बच्चों को पढ़ाते हैं.

तैरता हुआ स्कूल

बांग्लादेश में बरसात कई गांवों के लिए मुसीबत बन जाती है. पानी इतना भर जाता है कि बच्चे स्कूल पहुंच ही नहीं पाते हैं. वहां के NGO शिधुलाई स्वनिर्भर संस्था ने बड़ी नाव को ही क्लासरूम बना दिया. इसके ऊपर सोलर पैनल, अंदर पंखा, कंप्यूटर और किताबों की व्यवस्था की गई. सुबह नाव गांव-गांव घूमकर बच्चे उठाती है, किनारे लगकर क्लास होती है और फिर सभी को घर छोड़ती है.

स्कूल जहां बच्चे अपने नियम खुद बनाते हैं

अमेरिका के न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन फ्री स्कूल काफी चर्चा में रहता है. यह एक ऐसा स्कूल है, जहां न कोई घंटी, न फिक्स टाइम टेबल, न नंबर का कोई प्रेशर. यहां बच्चे तय करते हैं कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. टीचर्स सिर्फ गाइड की तरह होते हैं, बाकी सबकुछ बच्चों के कंट्रोल में होता है.

जमीन के नीचे बना स्कूल

अमेरिका के न्यू मेक्सिको में एक स्कूल ऐसा था, जिसे देखकर लगता है कि यह किसी फिल्म का सीन है, ऊपर से मैदान और नीचे स्कूल चलता था. 1962 में कोल्ड वॉर के दौर में बनाया गया यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, बल्कि जरूरत पड़ने पर सुरक्षित शेल्टर भी बन सकता था. इसमें कमरे, रास्ते, क्लास सबकुछ जमीन के नीचे था. ऊपर की छत इतनी मजबूत कि बच्चे उस पर खेल भी सकते थे.

