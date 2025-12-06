दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट टिकट, इतने में खरीद लेंगे दो नई फॉर्च्यूनर कार

Most Expensive Flight Ticket: पिछले कुछ दिनों में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिसके चलते दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर हालात बिगड़ गए हैं. पैसेंजर्स को मजबूरन दूसरी फ्लाइट्स में टिकट बुक करवाना पड़ रहा है और इस मजबूरी का फायदा एयरलाइन कंपनियां उठा रही हैं. भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने का किराया 50 हजार तक वसूला जा रहा है. हालांकि अब सरकार की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी किया गया है और किराये पर लिमिट लगाई गई है. ऐसे में आज हम आपको फ्लाइट के सबसे महंगे टिकट के बारे में बता रहे हैं. दुनिया के सबसे महंगे हवाई टिकट की कीमत इतनी है कि इतने में आप कई नई कारें खरीद सकते हैं.

प्रीमियम सुविधाओं वाली सीट

दुनिया में कई फ्लाइट्स ऐसी हैं, जो लोगों को लग्जरी देने के लिए मशहूर हैं. खासतौर पर बिजनेस क्लास में ऐसी सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, यही वजह है कि इसका टिकट काफी महंगा होता है. बिजनेस क्लास में आमतौर पर वो तमाम सुविधाएं होती हैं, जो सफर को बेहद आसान बना देती हैं. हालांकि कुछ पैसेंजर ऐसे होते हैं, जिन्हें बेहद प्रीमियम केबिन और सुविधाओं की जरूरत होती है. ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया की सबसे महंगी टिकट और सीट बनाई गई है.

ये है दुनिया की सबसे महंगी टिकट

दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट टिकट की कीमत 56 लाख रुपये है, हैरानी की बात ये है कि ये सिर्फ एक तरफ का किराया है. अगर राउंड ट्रिप करते हैं तो ये 77 तक जा सकता है. एयरबस A380 विमान में ये खास केबिन मौजूद है, जिसे ‘द रेजिडेंस' के नाम से जाना जाता है. ये फ्लाइट अबू धाबी से न्यूयॉर्क सिटी के बीच उड़ान भरती है. इस प्राइस में पैसेंजर को पर्सनल अटेंडेंट से लेकर डाइनिंग, प्राइवेट वॉशरूम और प्राइवेट रूम की सुविधा भी मिलती है. कुल मिलाकर ये किसी फाइव स्टार होटल के एक कमरे जैसा है.

यानी आप अगर अरबपति हैं और एक लग्जरी सफर की तलाश में हैं तो इस फ्लाइट में सवार हो सकते हैं. भले ही आपको इसके लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़े, लेकिन इस सफर के दौरान आपको यही लगेगा कि आप हवा में उड़ते किसी लग्जरी होटल में बैठे हैं. हालांकि इस कीमत पर प्राइवेट जेट भी हायर किया जा सकता है, लेकिन उसमें इतनी सुविधाएं आपको एक साथ नहीं मिलेंगीं.