बारिश और सांपों के बीच क्या है कनेक्शन, जानें मॉनसून में बाहर क्यों निकलते हैं जहरीले सांप

मॉनसून शुरू होते ही देश के कई हिस्सों से सांप दिखाई देने की खबरें आती हैं. घरों, खेतों, बगीचों और सड़कों तक पर सांप दिख जाते हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर बारिश और सांपों के बीच क्या संबंध है? क्या बारिश होने पर सांप ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होता है, जानें.

बारिश में बिलों में भर जाता है पानी

सांप आमतौर पर जमीन के अंदर बने बिलों, चट्टानों की दरारों, झाड़ियों और पेड़ों के आसपास रहते हैं. लगातार बारिश होने पर इन बिलों में पानी भर जाता है. ऐसे में सांप सुरक्षित और सूखी जगह की तलाश में बाहर निकल आते हैं. यही कारण है कि मॉनसून में सांप अक्सर घरों, गोदामों, गैरेज, खेतों और निर्माणाधीन इमारतों के आसपास दिखाई देने लगते हैं.

भोजन की तलाश भी है बड़ी वजह

बारिश के मौसम में मेंढक, छिपकलियां, चूहे और अन्य छोटे जीव बड़ी संख्या में सक्रिय हो जाते हैं. ये सभी कई प्रजाति के सांपों का प्रमुख भोजन हैं. जब शिकार बाहर निकलता है तो सांप भी उसका पीछा करते हुए इंसानी बस्तियों और खेतों तक पहुंच सकते हैं. इसलिए मॉनसून में सांपों की गतिविधियां सामान्य से अधिक नजर आती हैं.

ठंडा मौसम सांपों के लिए अनुकूल

सांप शीत-रक्त (Cold-blooded) जीव होते हैं. उनके शरीर का तापमान वातावरण पर निर्भर करता है. गर्मियों की तेज गर्मी की तुलना में मॉनसून का अपेक्षाकृत ठंडा और नम मौसम उनके लिए अधिक अनुकूल होता है. इस कारण वे भोजन की तलाश और प्रजनन जैसी गतिविधियों के लिए अधिक सक्रिय रहते हैं.

प्रजनन का भी होता है समय

भारत में कई सांपों की प्रजातियों के लिए मॉनसून प्रजनन का महत्वपूर्ण मौसम होता है. इस दौरान नर और मादा सांप साथी की तलाश में अधिक दूरी तय करते हैं. इससे भी उनके इंसानों के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है.

क्या हर दिखने वाला सांप जहरीला होता है?

भारत में पाई जाने वाली अधिकांश सांप प्रजातियां इंसानों के लिए घातक नहीं होतीं. हालांकि कुछ विषैले सांप, जैसे कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर घातक होते हैं. इनके काटने पर तुरंत इलाज की जरूरत होती है. इसलिए किसी भी सांप को देखकर उसे छूने या पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

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