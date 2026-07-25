आजकल सोशल मीडिया, नौकरी, शिक्षा और तकनीक से जुड़ी चर्चाओं में Gen Z शब्द अक्सर सुनने को मिलता है. कई लोग सोचते हैं कि आखिर आज की युवा पीढ़ी को Gen Z क्यों कहा जाता है और इसका मतलब क्या है.

कौन हैं Gen Z

दरअसल Gen Z (Generation Z) उस पीढ़ी को कहा जाता है जिसका जन्म आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच हुआ माना जाता है.

Gen Z नाम कैसे पड़ा

पीढ़ियों को पहचानने के लिए लंबे समय से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता रहा है. जैसे-

Baby Boomers (लगभग 1946–1964)

Generation X (लगभग 1965–1980)

Millennials या Generation Y (लगभग 1981–1996)

Generation Z (लगभग 1997–2012)

Generation Alpha (2013 के बाद जन्मे बच्चे)

चूंकि Millennials को Generation Y कहा गया, इसलिए उसके बाद आने वाली पीढ़ी को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर Z के आधार पर Generation Z नाम दिया गया.

Gen Z की खासियत

1. डिजिटल दुनिया में जन्मी पहली पीढ़ी

Gen Z को अक्सर Digital Natives भी कहा जाता है. इस पीढ़ी ने बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा का दौर देखा है. इनके लिए तकनीक कोई नई चीज नहीं, बल्कि जीवन का सामान्य हिस्सा है.

2. सोशल मीडिया का गहरा प्रभाव

Instagram, YouTube, Snapchat और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म इस पीढ़ी की दिनचर्या का अहम हिस्सा हैं. यह पीढ़ी जानकारी हासिल करने, सीखने और अपनी बात रखने के लिए डिजिटल माध्यमों का खूब इस्तेमाल करती है.

3. तेजी से बदलती सोच

Gen Z नई तकनीक अपनाने में तेज मानी जाती है. यह पीढ़ी नए कौशल सीखने, ऑनलाइन कोर्स करने और बदलते करियर विकल्पों को अपनाने के लिए तैयार रहती है.

4. करियर को लेकर अलग नजरिया

यह पीढ़ी केवल स्थायी नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य नए करियर विकल्पों की ओर आकर्षित होती है.

5. सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता

Gen Z पर्यावरण, मानसिक स्वास्थ्य, समानता, विविधता और सामाजिक जिम्मेदारियों जैसे विषयों पर पहले की कई पीढ़ियों की तुलना में अधिक खुलकर चर्चा करती है.