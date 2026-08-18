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ACB Action: 4 पुलिसकर्मी ₹2.80 लाख लेते हुए ट्रैप, 400000 की मांगी थी घूस

सीकर के एसीबी कार्यालय में शिकायत आई थी कि अयोध्या साइबर थाने के पुलिसकर्मी उससे एक मामले में कार्रवाई नहीं करने के लिए घूस मांग रहे हैं.

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ACB Action: 4 पुलिसकर्मी ₹2.80 लाख लेते हुए ट्रैप, 400000 की मांगी थी घूस
4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया
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राजस्थान में सीकर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी की टीम ने चार पुलिसकर्मियों को 2 लाख 80 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. एसीबी के पास परिवादी ने शिकायत की थी कि उसके खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई नहीं करने के एवज में घूस मांगी गई थी. इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और अयोध्या साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया. आरोपियों ने 400000 की घूस की मांग की थी. आज उन्हें 280000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया. यह कारवाई सीकर एसीबी के एएसपी विजय कुमार के नेतृत्व में की गई. 

(खबर अपडेट की जा रही है)

रिश्वत की रकम की गिनती करते एसीबी टीम के सदस्य

रिश्वत की रकम की गिनती करते एसीबी टीम के सदस्य
Photo Credit: NDTV

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