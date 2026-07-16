जब भी आप किसी होटल में ठहरे होंगे, तो एक बात नोटिस की होगी कि अधिकांश होटल के कमरों में दीवार पर घड़ी या टेबल क्लॉक नहीं होती है. पहली नजर में यह सामान्य बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कारण है, जिसे शायद ही आप जानते होंगे.

होटल के कमरों में घड़ी क्‍यों नहीं होती है

मेहमानों को तनाव से दूर रखने के लिए

होटल केवल ठहरने की जगह नहीं, बल्कि आराम और सुकून का अनुभव देने की कोशिश करते हैं. कमरे में घड़ी न होने से मेहमान बार-बार समय देखने से बचते हैं और छुट्टियों या आराम का बेहतर आनंद ले पाते हैं. यही वजह है कि कई होटल समय की लगातार याद दिलाने वाली चीजों को कमरे से दूर रखते हैं.

डिजिटल डिवाइस ने घड़ी की जगह ले ली है

आज लगभग हर यात्री के पास स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, टैबलेट या लैपटॉप होता है, जिनमें समय आसानी से देखा जा सकता है. ऐसे में अलग से कमरे में घड़ी रखना कई होटलों को जरूरी नहीं लगता.

रखरखाव का अतिरिक्त खर्च बचता है

होटल में कई कमरे होते हैं. हर घड़ी की बैटरी बदलना, सही समय सेट करना और खराब होने पर उसे ठीक कराना अतिरिक्त काम और खर्च बढ़ाता है. इसलिए कई होटल इस सुविधा को हटाकर रखरखाव आसान बनाते हैं.

अलार्म से मेहमानों की नींद खराब होने का खतरा

अगर कोई पिछला मेहमान अलार्म सेट करके चला जाए और उसे बंद न किया जाए, तो अगले मेहमान की नींद खराब हो सकती है. होटल कर्मचारियों और यात्रियों के अनुभव बताते हैं कि यह एक आम समस्या रही है. यही वजह है कि कई होटल अब कमरे में स्थायी अलार्म क्लॉक रखने से बचते हैं.

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा

दुनिया भर से आने वाले यात्रियों के लिए समय क्षेत्र (Time Zone) बदलना सामान्य बात है. ऐसे में कमरे में लगी घड़ी यदि गलत सेट हो या स्थानीय समय के कारण भ्रम पैदा करे, तो असुविधा हो सकती है. मोबाइल फोन नेटवर्क के जरिए समय अपने आप अपडेट कर देते हैं, इसलिए वे अधिक भरोसेमंद विकल्प बन गए हैं.

भारत का सबसे पुराना स्‍कूल कौन सा है और कहां है, 300 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास

क्या सभी होटलों में घड़ी नहीं होती?

कई बिजनेस होटल, एयरपोर्ट होटल या पुराने होटल आज भी डिजिटल अलार्म क्लॉक या स्मार्ट डिस्प्ले उपलब्ध कराते हैं. यह पूरी तरह होटल की ब्रांड नीति और डिजाइन पर निर्भर करता है.