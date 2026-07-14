भारत में शिक्षा की परंपरा हजारों साल पुरानी है. प्राचीन काल में गुरुकुल, पाठशालाएं और विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे. लेकिन अगर आधुनिक स्कूलों की बात करें, तो क्‍या आप जानते हैं कि देश का सबसे पुराना स्‍कूल कहां है, इसे किसने शुरू किया था और आज भी यहां पढ़ाया जाता है या नहीं.

देश का सबसे पुराना स्‍कूल कहा जाता है

चेन्नई (तमिलनाडु) स्थित St. George's Anglo-Indian Higher Secondary School को भारत का सबसे पुराना लगातार संचालित (Continuously Operating) स्कूल माना जाता है. इसकी स्थापना 1715 में हुई थी और आज तीन शताब्दियों से अधिक समय बाद भी यहां नियमित रूप से पढ़ाई होती है.

अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए हुई थी शुरुआत

इस स्कूल की शुरुआत साल 1715 में Military Male Orphan Asylum (बाद में Madras Male Orphan Asylum) के रूप में हुई थी. इसका उद्देश्य ब्रिटिश सैनिकों के अनाथ बच्चों को शिक्षा और देखभाल उपलब्ध कराना था. समय के साथ यह संस्थान स्कूल में बदल गया और आज St. George's Anglo-Indian Higher Secondary School के नाम से जाना जाता है.

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आज भी पढ़ रहे हैं हजारों छात्र

यह स्कूल चेन्नई के शेनॉय नगर (Shenoy Nagar) में स्थित है. यहां नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है. स्कूल का विशाल परिसर करीब 21 एकड़ में फैला है और यहां 1,500 से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं.

भारत के कुछ अन्य पुराने स्कूल

भारत के कई अन्य ऐतिहासिक स्कूल भी आज तक संचालित हो रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं-

St. John's Vestry Anglo-Indian Higher Secondary School, तिरुचिरापल्ली (1763)

Ravenshaw Collegiate School, कटक (1851)

The Lawrence School, सनावर (1847)

Bishop Cotton School, शिमला (1859)