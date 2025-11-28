विज्ञापन

बचपन में धर्मेंद्र का मनपसंद था ये रेलवे स्टेशन, खेल-कूद के बाद सपने देखने का ठिकाना हुआ करता था वो

एक पुराने वीडियो में धर्मेंद्र अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि बचपन में उनका एक मनपसंद रेलवे स्टेशन था जहां से वो लुधियाना जाया करते थे.

धर्मेंद्र का पसंदीदा रेलवे स्टेशन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अक्सर अपने बचपन की यादों को बड़े प्यार से याद करते थे. हाल ही में वायरल हो रहे एक पुराने वीडियो में उन्होंने अपने पसंदीदा रेलवे स्टेशन और उससे जुड़ी कई दिलचस्प कहानियों को साझा किया था. यह स्टेशन सिर्फ उनके सफर का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनके सपनों की पहली सीढ़ी भी था.

खेल-कूद के बाद स्टेशन पर बैठकर सपने बुनते थे धर्मेंद्र
धर्मेंद्र बताते हैं कि जब उनके गांव में ट्रेन नहीं चलती थी, तब उन्हें पहली बार यह जानकर बेहद खुशी हुई कि आसपास रेलवे स्टेशन है. यही साहनेवाल रेलवे स्टेशन वह जगह बन गया जहां वह खेल-कूद खत्म करने के बाद शांति से बैठते, सपने देखते और अपने भविष्य को लेकर सोचते थे.

फगवाड़ा और लुधियाना के बीच चला बचपन का सफर
वह बताते हैं कि इस रेलवे स्टेशन के जरिए लुधियाना आना-जाना शुरू हुआ. आगे चलकर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए भी वह इसी स्टेशन का इस्तेमाल करते थे. फगवाड़ा उनके लिए सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ी जगह थी क्योंकि वहां उनकी चाची रहती थीं और उनका घर से भी गहरा रिश्ता था.

फिल्मों का जुनून: जालंधर के ज्योति सिनेमा तक का सफर
धर्मेंद्र अपने फिल्मों के शौक को याद करते हुए कहते हैं कि वह फगवाड़ा से जालंधर के ज्योति सिनेमा में फिल्म देखने जाते थे. लेकिन आखिरी रील देखने का वक्त नहीं मिलता था क्योंकि लुधियाना जाने वाली बस पकड़नी होती थी. वह हड़बड़ी में थिएटर से निकलते, दौड़ते हुए बस पकड़ते और कई बार ठंड के मौसम में बस की सीढ़ी पकड़कर सफर करते ताकि देर होने पर घर में डांट ना पड़े.

 

