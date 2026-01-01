विज्ञापन
कौन हैं पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती

नंदिनी चक्रवर्ती 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया है. इस दौरान वो कई तरह के विवादों से भी जुड़ी रही.

पश्चिम बंगाल को पहली बार महिला मुख्य सचिव मिली हैं. राज्य सरकार ने नंदिनी चक्रवर्ती को राज्य की नई मुख्य सचिव नियुक्त किया है. फिलहाल नंदिनी चक्रवर्ती गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी. नंदिनी चक्रवर्ती को मनोज पंत के स्थान पर नियुक्त किया गया है. वहीं नंदिनी चक्रवर्ती की जगह राज्य के गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग का नया अतिरिक्त मुख्य सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को बनाया गया है.

विवादों से घिरी रही

बता दें नंदिनी चक्रवर्ती 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया है. इस दौरान वो कई तरह के विवादों से भी जुड़ी रही. हाल ही में वे राज्यपाल सीवी आनंद बोस की प्रधान सचिव थीं. उन्हें उस पद से हटाए जाने को लेकर राजभवन (वर्तमान में लोक भवन) और राज्य सचिवालय के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी. दरअसल राजभवन ने राज्य सरकार से चक्रवर्ती को कार्यमुक्त करने को कहा था. लेकिन राज्य सचिवालय ने ऐसा करने से मना कर दिया था. हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने इस मामले में राज्यपाल से अलग से बात की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें इस पद से हटा दिया था.

पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी संभाली

राज्यपाल सीवी आनंद बोस की प्रधान सचिव के पद से हटने के बाद नंदिनी चक्रवर्ती को पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी. हालांकि बाद में उन्हें दिसंबर 2023 में गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग का प्रभार सौंपा गया था.

