CBSE बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऐसे बनाएं पढ़ने का रूटीन, टॉपर्स के ये टिप्स आएंगे काम

CBSE 10th-12th Exam Preparation Tips: CBSE बोर्ड एग्जाम 2026 में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स स्मार्ट रूटीन और टॉपर्स के टिप्स अपनाकर अपनी पढ़ाई और तैयारी को बेहतर बना सकते हैं. इस आर्टिकल में जानिए दिनभर का स्टडी प्लान, प्रैक्टिकल रिवीजन, नोट्स बनाने और टाइम मैनेजमेंट की एक्सपर्ट सलाह..

CBSE 10th-12th Exam Preparation Tips: CBSE बोर्ड एग्जाम 2026 फरवरी से शुरू हो रहे हैं. इस बार परीक्षा पैटर्न में कई बदलाव किए गए हैं, इसलिए यह जरूरी है कि स्टूडेंट्स स्मार्ट और डिसिप्लिन रूटीन अपनाएं, क्योंकि सिर्फ मेहनत करने ही नहीं, सही तरीके से पढ़ाई और टाइम मैनेजमेंट भी बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, बोर्ड एक्जाम के समय हर स्टूडेंट के लिए सही स्टडी प्लान और टाइम टेबल बेहद जरूरी होता है. 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के छात्र सही रूटीन और स्मार्ट टिप्स अपनी तैयारी को आसान और टॉप करने लायक बन सकते हैं. इस आर्टिकल में जानिए हाईस्कूल-इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए दिनभर का रूटीन, टॉपर्स के टिप्स और एक्सपर्ट्स की सलाह...

स्टूडेंट्स कैसे करें एग्जाम प्रीपरेशन की शुरुआत?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक प्रोफेशनल रूटीन बनाने का मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है, बल्कि पढ़ाई के समय, ब्रेक, प्रैक्टिस और रिवीजन का बैलेंस रखना है. सुबह जल्दी उठकर हल्की एक्सरसाइज और ब्रेकफास्ट के बाद दिन की शुरुआत हमेशा कठिन सब्जेक्ट से करें. यह समय दिमाग के लिए सबसे कंसंट्रेटेड होता है और नए टॉपिक्स को समझने के लिए परफेक्ट होता है.

10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स के लिए दिनभर का स्टडी प्लान

  1. सुबह 5:30-6:00 बजे उठकर दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज या मेडिटेशन से करें. यह दिमाग और शरीर दोनों को तरोताजा करता है. इसके बाद हल्का नाश्ता करें.
  2. सुबह 6:00-6:45 बजे तक पिछले दिन पढ़े गए जरूरी चैप्टर और नोट्स का रिवीजन करें. टॉपर्स के अनुसार सुबह का समय सबसे कंसंट्रेटेड स्टडी टाइम होता है.
  3. सुबह 6:45-7:30 बजे स्कूल जाने की तैयारी करें. स्कूल बैग तैयार करें और मानसिक रूप से दिन की पढ़ाई के लिए फोकस करें.
  4. स्कूल में क्लासेस के दौरान सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दें. टॉपर्स बताते हैं कि क्लास में समझ लेना, नोट्स बनाना और टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनना बोर्ड में सफलता के लिए बहुत जरूरी है.
  5. स्कूल से घर लौटने के बाद हल्का और पौष्टिक खाना खाएं. मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर दिमाग को आराम दें.
  6. दोपहर 3:00-4:00 बजे तक मैथ्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री या सोशल साइंस जैसे कठिन विषयों पर फोकस करें। इस समय नए टॉपिक्स समझें और पिछले साल के बोर्ड पेपर हल करें. टॉपर्स के अनुसार समय सीमित करके अभ्यास करना अच्छे रिजल्ट के लिए जरूरी है.
  7. 4:00-4:30 बजे तक छोटे ब्रेक लें. हल्का स्नैक या पानी पिएं और थोड़ी देर टहलें ताकि दिमाग फ्रेश हो जाए.
  8. 4:30-6:30 बजे तक अपने बनाए नोट्स से रिवीजन करें. फार्मूलों और जरूरी पॉइंट्स को बार-बार दोहराएं.
  9. 6:30-7:00 बजे तक हल्का ब्रेक लेकर हल्की एक्टिविटी करें. थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, म्यूजिक सुनें या मन को रिलैक्स करने वाले एक्टिविटी करें.
  10. 7:00-8:00 बजे तक डिनर करें. इसमें हल्का और पौष्टिक खाना ही खाएं. इस समय किसी भी टेंशन को भूलकर दिमाग को शांत रखें और फैमिली के साथ टाइम बिताएं.
  11. 8:00-9:30 बजे तक हल्का रिवीजन और प्रैक्टिस करें. रात को उन टॉपिक्स पर फोकस करें, जिन्हें आप भूल सकते हैं या जो मुश्किल हैं. टॉपर्स के अनुसार रात में हल्का रिवीजन सबसे असरदार होता है.
  12. 9:30-10:00 बजे तक अगले दिन पढ़ने वाले चैप्टर और टॉपिक्स का प्लान बनाएं.
  13. 10:00-10:30 बजे सोने चले जाएं. कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें, ताकि शरीर और दिमाग पूरी तरह से तरोताजा रहे.

10वीं-12वीं टॉपर्स के टिप्स

10वीं और 12वीं के टॉपर्स के एक्सपीरिएंस बताते हैं कि समझ पर जोर देना और लगातार प्रैक्टिस करना सफलता का सबसे बड़ा की-पॉइंट है. पिछले साल 10वीं टॉपर नायशा मनचंदा ने अपने पूरे फोकस के साथ पढ़ाई की और जो भी पढ़ा, उसे लिखकर याद किया.

उन्होंने किसी कोचिंग पर निर्भर नहीं रहकर सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी दी. उनका कहना है कि साफ-सुथरे नोट्स और बार-बार रिवीजन से याददाश्त मजबूत होती है. पिछले साल 12वीं टॉपर सावी जैन ने इंटरव्यू में बताया कि रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ाई की और अपने टाइम टेबल में विषयों का साफ डिस्ट्रीब्यूशन रखा.

उनका फोकस हर विषय को अच्छी तरह समझने और कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने पर था. उन्होंने बताया कि इस स्ट्रैटजी से उन्हें हर विषय में अच्छे अंक मिले. दोनों टॉपर्स का कहना है कि समझ पर ध्यान दें, रटने की बजाय कॉन्सेप्ट पर फोकस करें और नोट्स बनाकर बार-बार रिवाइज करें.

एक्सपर्ट्स की सलाह

  • एक्सपर्ट्स बताते हैं  कि CBSE बोर्ड में टॉप करने के लिए सिर्फ पढ़ाई की मात्रा ही नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी और टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है.
  • हर हफ्ते एक दिन रिवीजन के लिए रखें और नए टॉपिक्स इस दिन न पढ़ें. मुश्किल विषयों के लिए सुबह का समय सबसे सही है.
  • हर चैप्टर के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं और जरूरी आंसर को हाईलाइट करें. साइंस और सोशल साइंस में डायग्राम साफ-सुथरे और लेबल के साथ बनाएं.
  • पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर हल करना भी जरूरी है, ताकि एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट की समझ बने.
