विज्ञापन
विशेष लिंक

व्हिस्की, रम या फिर बीयर... किस चीज का नशा सबसे जल्दी चढ़ता है?

Alcohol Facts: शराब पीने का शौक कई लोगों को होता है, लेकिन इसे लेकर कई तरह की बातें ऐसे हैं, जिसे काफी कम लोग जानते हैं. ऐसा ही एक सवाल है कि सबसे ज्यादा नशा किस ड्रिंक से होता है.

Read Time: 3 mins
Share
व्हिस्की, रम या फिर बीयर... किस चीज का नशा सबसे जल्दी चढ़ता है?
शराब को लेकर ये बातें नहीं जानते होंगे आप

शराब या फिर कहें तो एल्कोहल लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. हर छोटी से लेकर बड़ी पार्टी और इवेंट में शराब परोसी जाती है, यही वजह है कि ये सरकारों की कमाई का भी एक बड़ा सोर्स है. शराब पीने के शौकीन तो कई लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती है. यानी ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, जिन्हें सिर्फ शराब पीने से मतलब होता है. कुछ लोग बीयर, व्हिस्की और वाइन को अलग-अलग मानते हैं और ये भी कहा जाता है कि सबका नशा भी अलग होता है. आज हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे. 

नशा कैसे चढ़ता है?

जब हम शराब पीते हैं और ये पेट में जाती है तो उसके बाद ये धीरे-धीरे हमारे खून में पहुंचती है, इसी तरह दिमाग में भी शराब पहुंच जाती है. जितनी ज्यादा खून में शराब पहुंचती है, नशा भी उतना ही बढ़ता रहता है. साथ ही इसके उतरने का प्रोसेस भी धीमा हो जाता है. हर किसी के लिए शराब का नशा अलग हो सकता है, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, उन्हें नशा पाने के लिए और ज्यादा शराब पीनी पड़ सकती है. वहीं जो पहली या दूसरी बार शराब पी रहा है, उसे एक या दो पेग में ही नशा चढ़ सकता है. 

कितनी होती है एल्कोहल की मात्रा?

  • व्हिस्की की एक बोतल में करीब 42 से लेकर 50 प्रतिशत तक एल्कोहल की मात्रा हो सकती है. 
  • बीयर में एल्कोहल की मात्रा करीब 4 से 8 प्रतिशत तक होती है. 
  • वाइन में एल्कोहल 9 से 15% तक होता है. 
  • रम में करीब 40% एल्कोहल होता है. 
  • वोदका में एल्कोहल की मात्रा 60% तक हो सकती है.

क्या होता है ग्रीन गोल्ड, जिससे बना होता है नोबेल प्राइज- जानें कितनी होती है इसकी कीमत

क्या अलग-अलग होता है नशे का असर?

शराब को लेकर कई तरह के मिथ हैं, इनमें हर किसी के अपने-अपने किस्से और अपने दावे होते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि व्हिस्की और रम के मुकाबले बीयर और वाइन से नशा कम चढ़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप एक पेग व्हिस्की का लेते हैं, एक पाइंट स्ट्रॉन्ग बीयर का लेते हैं और एक पूरा गिलास वाइन का लेते हैं तो सभी में लगभग बराबर नशा होगा. यानी भले ही ड्रिंक अलग हैं, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ जाती है. जैसे- बीयर में कम एल्कोहल होता है, लेकिन इसकी बोतल या पाइंट पीनी होती है, ऐसे में ये एक पेग शराब के जितना नशा करती है.  

कुल मिलाकर बीयर, व्हिस्की या फिर वाइन का कंजम्पशन पैटर्न अलग हो जाता है. ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि इनमें से किसी को पीने से कम या ज्यादा नशा हो सकता है. अगर आप पहले दिन तीन बीयर के पाइंट पीते हैं और दूसरे दिन तीन व्हिस्की के पेग पी लेते हैं तो नशा लगभग बराबर होगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Alcohol Facts, Alcohol Drink, Which Drink Is Most Intoxicating, Most Intoxicating Drink
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com