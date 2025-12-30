विज्ञापन
दुनिया के किस देश में मिलती है सबसे सस्ती चांदी, 30 से 40 हजार रुपये का है अंतर

माना जा रहा है कि आनेवाले सालों में चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की जाएगी. ऐसे में निवेशक अब चांदी खरीदने में भी रुचि ले रहे हैं. दिल्ली के सर्राफा बाजार में इसकी कीमत 3,650 रुपये बढ़कर 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई.

आनेवाले सालों में चांदी के दाम आसमान छूने वाले हैं.

भारत में चांदी के दाम तेजी से भाग रहे हैं. देश में सोमवार को चांदी की कीमतों में लगातार पांचवें दिन रिकॉर्ड तेजी जारी रही. दिल्ली के सर्राफा बाजार में इसकी कीमत 3,650 रुपये बढ़कर 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई. शुक्रवार को चांदी की कीमत 2,36,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. इस साल अब तक, चांदी की कीमतों ने शानदार इजाफा देखा गया है. यह 31 दिसंबर, 2024 को दर्ज 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 167.55 प्रतिशत यानी 1,50,300 रुपये बढ़कर 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

सोने की तरह चांदी के दाम भी तेजी से भाग रही है और माना जा रहा है कि आनेवाले सालों में चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की जाएगी. ऐसे में निवेशक अब चांदी खरीदने में भी रुचि ले रहे हैं. लोग सोने की तरह ही चांदी खरीद रहे हैं. अधिकतर लोग जानते हैं कि दुबई में सस्ता सोना मिलता है. लेकिन कम ही लोगों को ये पता होगा कि किस देश में चांदी सबसे सस्ती मिली है. आज हम आपको पांच ऐसे देश बताने जा रहे हैं जहां पर चांदी काफी सस्सी मिलती है. 

दुनिया में कहां मिलती है सबसे सस्ती चांदी

सस्ती चांदी मिलने की सूचा में चिली देश का नाम सबसे पहले है. चिली में चांदी की कीमत में भारत की कीमत से 30 से 40 हजार रुपये का अंतर है. दूसरे स्थान पर रूस है, जहां पर चांदी के दामों में 20 से 30 हजार का फर्क आपको देखने को मिलेगा. इसी तरह से सस्ती चांदी वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर चीन आता है. भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, अर्जेंटीना, बोलीविया, मेक्सिको, पुर्तगाल और USA है.

