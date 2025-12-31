विज्ञापन
विशेष लिंक

New Year 2026: दुनिया के इस देश में सबसे पहले मनाया जाता है न्यू ईयर, जानें सबसे आखिर में कौन मनाता है

टाइम जोन की वजह से दुनिया में न्यू ईयर एक साथ नहीं मनाया जाता. किरिबाती सबसे पहले नया साल मनाता है. जबकि अमेरिकन समोआ और हाउलैंड आइलैंड में सबसे आखिर में जश्न होता है.

Read Time: 3 mins
Share
New Year 2026: दुनिया के इस देश में सबसे पहले मनाया जाता है न्यू ईयर, जानें सबसे आखिर में कौन मनाता है
New Year 2026: कहां कब मनाया जाता है न्यू ईयर

हर साल 31 दिसंबर की रात जैसे ही घड़ी 12 बजाती है. पूरी दुनिया जश्न में डूब जाती है. कहीं आतिशबाजी होती है, कहीं डांस-पार्टी, तो कहीं पूजा-पाठ और परिवार के साथ सादगी भरा स्वागत. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया एक साथ नया साल नहीं मनाती? टाइम जोन्स की वजह से कुछ देश सबसे पहले न्यू ईयर का स्वागत करते हैं. जबकि कुछ जगहों पर लोग सबसे आखिर में हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं. आइए जानते हैं कि दुनिया में नया साल सबसे पहले कहां मनाया जाता है और सबसे आखिर में कौन करता है इसका स्वागत.

सबसे पहले न्यू ईयर मनाने वाला देश

दुनिया में सबसे पहले नया साल किरिबाती देश में मनाया जाता है. खासतौर पर किरिबाती के लाइन आइलैंड्स में स्थित किरितिमाती द्वीप पर लोग सबसे पहले नए साल में प्रवेश करते हैं.

ये इलाका UTC+14 टाइम जोन में आता है. जो दुनिया का सबसे आगे चलने वाला समय क्षेत्र है. जैसे ही यहां 1 जनवरी की शुरुआत होती है. पूरी दुनिया के बाकी हिस्सों में अभी 31 दिसंबर ही होता है. भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे वहां नए साल का जश्न मनाया जाता है. बताया जाता है कि किरिबाती सरकार ने जानबूझकर ये टाइम जोन चुना था. ताकि देश के सभी द्वीप एक ही दिन में रहें और इसी वजह से ये देश सबसे पहले न्यू ईयर मनाने के लिए मशहूर हो गया.

नोएडा में न्यू ईयर से पहले लगाई गई धारा 163, जानें इससे पुलिस को क्या पावर मिलती है

शुरुआती जश्न वाले अन्य देश

किरिबाती के बाद न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया में नया साल मनाया जाता है. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की आतिशबाजी पूरी दुनिया में टीवी और सोशल मीडिया पर सबसे पहले देखी जाती है. इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि सबसे पहले न्यू ईयर ऑस्ट्रेलिया में आता है. जबकि असल में किरिबाती उससे भी पहले जश्न मना चुका होता है. न्यूजीलैंड में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े चार बजे और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समयानुसार साढ़े छह बजे नए साल का जश्न मनेगा.

किस देश में कब कब मनता है न्यू ईयर का जश्न (भारतीय समायनुसार)

किरिबाती दोपहर 3:30 बजे

न्यूजीलैंड शाम 4:30 बजे 

फिजी शाम 5:30 बजे 

ऑस्ट्रेलिया शाम 6:30 बजे 

जापान रात 8:30 बजे 

चीन रात 9:30 बजे 

थाईलैंड रात 10:30 बजे 

बांग्लादेश रात 11:30 बजे 

नेपाल रात 11:45 बजे 

भारत, श्रीलंका रात 12:00 बजे 

सबसे आखिर में न्यू ईयर मनाने वाली जगह

दुनिया में सबसे आखिर में नया साल अमेरिका के हाउलैंड आइलैंड और बेकर आइलैंड में मनाया जाता है. ये द्वीप UTC-12 टाइम जोन में आते हैं. हालांकि यहां कोई स्थायी आबादी नहीं रहती, इसलिए आमतौर पर लोगों के बीच अमेरिकन समोआ को सबसे आखिर में न्यू ईयर मनाने वाली आबादी वाली जगह माना जाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New Year 2026, New Year Time, Where New Year Celebrated First, New Year Celebration Time
Get App for Better Experience
Install Now