अमेरिका में Parle-G की क्या है कीमत? दाम जान हो जाएंगे हैरान

पार्ले-जी भारत का सबसे पुराना बिस्किट ब्रांड है. इसकी शुरुआत साल 1939 में हुई थी. यानी ये ब्रांड 86 साल पुराना हो गया है. आज भी ये भारत का सर्वाधिक बिकने वाला बिस्कुट हैं. जो कि अन्य देशों में भी बिकता है.

Parle-G Price In US: अमेरिका में जितने का एक Parle-G बिस्किट का पैकेट मिलता है, उतने में भारत में 15 पैकेट खरीद पाएंगे.

Parle-G बिस्किट हर भारतीय की पसंद है और आपने भी जिंदगी में एक बार तो ये बिस्किट जरूर खाया होगा. भारत के अलावा अन्य देशों में भी Parle-G बिस्किट खूब पसंद किए जाते हैं और इसकी डिमांड भी काफी अच्छी खासी है. हाल ही में सोशल मीडिया पर अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला ने Parle-G बिस्किट से जुड़ी एक रियल डाली थी. जिसमें महिला ने बताया कि भारत में पांच रुपये का मिलने वाला Parle-G बिस्किट अमेरिका में कितने का मिलता है. यकीन मानिए जब आप Parle-G बिस्किट के अमेरिका में क्या दाम हैं, ये सुनेंगे तो दंग रहे जाएंगे. अमेरिका में जितने का एक Parle-G बिस्किट का पैकेट मिलता है, उतने में भारत में  कम से कम 15 पैकेट खरीद पाएंगे.

अमेरिका में Parle-G की कीमत

अमेरिका में भारत में मिलने वाले 5 रुपये के Parle-G की कीमत लगभग $1 है.  यानी भारत मुद्रा में राशि 84 रुपये के आसपास की हुई. 84 रुपये में तो आप भारत में 15 से 17 Parle-G के पैकेट खरीद सकते हैं.

भारत का सबसे पुराना ब्रांड

पार्ले-जी भारत का सबसे पुराना बिस्किट ब्रांड है, इसकी शुरुआत  साल 1939 में हुई थी. यानी ये ब्रांड 86 साल पुराना हो गया है. आज भी इसकी बिस्किट का स्वाद पहले जैसा है. हालांकि बढ़ती महंगाई के कारण इसके आकार में फर्क आया है. लेकिन इसकी कीमत अभी भी पांच रुपये से शुरू होती है. ये भारत में सर्वाधिक बिक्री वाला बिस्कुट भी हैं. जो कि अन्य देशों में भी बिकता है.

