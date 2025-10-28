विज्ञापन
क्या होता है 'जननायक' शब्द का मतलब, जिसे लेकर बिहार में मचा है बवाल

Meaning Of Jananayak: बिहार में तेजस्वी यादव के पोस्टर पर जननायक लिखे जाने को लेकर बवाल मच गया है, तमाम विरोधियों का कहना है कि तेजस्वी ने ऐसा करके कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है.

क्या होता है जननायक

बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले चुनावी रैलियां और बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है. इसी बीच बिहार में एक शब्द को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है. महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के पोस्टर्स पर जननायक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेकर अब उन्हें घेरा जा रहा है. खुद उनके भाई तेजप्रताप यादव कह चुके हैं कि तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों-इशारों में कहा था कि जननायक शब्द को चुराने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जननायक शब्द कहां से आया और भारत में इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है. 

क्या होता है जननायक का मतलब?

जननायक शब्द का मतलब होता है जनता का नायक यानी जनता जिसे अपने हीरो की तरह समझती है. ये नाम जनता की तरफ से ही अपने नेता या फिर किसी महान व्यक्ति को दिया जाता है. भारत और बिहार में लोग कर्पूरी ठाकुर को ही जननायक के तौर पर जानते हैं. यूं तो कई लोगों के आगे जननायक शब्द लगा दिया जाता है, लेकिन असली जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को ही मिली थी. 

कौन थे जननायक कर्पूरी ठाकुर?

जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार ही नहीं बल्कि भारत के एक ऐसे नेता थे, जिन्हें लोग उनकी समाजवादी छवि के लिए जानते थे. उन्होंने समाज के लिए कई तरह के ऐतिहासिक काम किए. बिहार का सीएम बनने के बाद उन्होंने वंचित और पिछड़े लोगों के लिए काम करना शुरू किया. उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत की थी, इसके अलावा उन्होंने मैट्रिक से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की. इसके बाद अंग्रेजी के चलते फेल होने वाले छात्र भी अच्छे नंबरों से पास होने लगे. तब मैट्रिक पास करने को 'कर्पूरी डिवीजन' भी कहा जाता था.

जनता के लिए अपना पूरा जीवन लगा देने वाले कर्पूरी ठाकुर को जनता ने अपना जननायक बताया और वो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहलाने लगे. यही वजह है कि उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया. 

किन लोगों को कहा गया जननायक?

जैसा कि हमने आपको बताया कि जननायक शब्द का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है, जो जनता का नायक होता है. ऐसे में कई महान लोगों को भी इस उपनाम से पुकारा जाता है. जिनमें बिरसा मुंडा, सरदार वल्लभभाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, डॉ राममनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसे नाम शामिल हैं. कुल मिलाकर जनता का एक बड़ा वर्ग अपने नेता को कई बार जननायक कहकर संबोधित करता है. 

