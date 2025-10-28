नेचुरलिस्ट बनना चाहती हैं महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा, जानें कहां से होता है इसका कोर्स?

क्रिकेट जगत के बड़े नाम और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं. रिटायरमेंट के बाद उन्हें पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ देखा जाता है. हाल ही में धोनी की बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वो बता रही हैं कि वो क्या बनना चाहती हैं. जीवा अपनी मां साक्षी के साथ हरिद्वार पहुंची थीं, जहां जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो क्या बनना चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि वो नेचुरलिस्ट बनना चाहती हैं. ऐसे में कई लोगों में इस शब्द को लेकर दिलचस्पी है कि आखिर ये नेचुरलिस्ट होता क्या है और इसका कोर्स कहां से होता है. आइए आपको इसका मतलब समझाते हैं.

क्या बोलीं धोनी की बेटी जीवा

महेंद्र सिंह धोनी की बेटी की उम्र महज 10 साल है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उन्हें पता है कि आगे चलकर उन्हें क्या बनना है. हरिद्वार में जब एक शख्स ने उनसे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? क्या आपने अभी से इसे लेकर कुछ सोचा है? इस पर जीवा कहती हैं कि वो एक नेचुरलिस्ट बनना चाहती हैं और पर्यावरण के लिए काम करना चाहती हैं. ये सुनते ही वहां मौजूद तमाम लोग हैरान रह जाते हैं.

UPSSSC ने बताई आने वाली आठ परीक्षाओं की तारीख, यहां देखें पूरा एग्जाम कैलेंडर

क्या होता है नेचुरलिस्ट?

जो लोग पर्यावरण पर काम करते हैं वो नेचुरलिस्ट शब्द से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे. हालांकि बाकी लोग इसे लेकर कम जानते हैं. जो लोग पर्यावरण और प्रकृति की स्टडी करते हैं, उन्हें नेचुरलिस्ट कहा जाता है. इसे हिंदी में प्रकृतिवादी भी कहा जाता है. कोई भी नेचुरलिस्ट प्रकृति के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखता है. इन्हें जंगल से लेकर पहाड़ों, जंगली जानवरों, कीड़े-मकौड़ों और हर पेड़ पौधे की अच्छी जानकारी होती है.

कहां से होता है कोर्स?

दुनिया के कई देशों में इस तरह के कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें इस तरह के विषय में डिग्री और मास्टर्स की पढ़ाई होती है. हाल ही में कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बना था, जिसने नेचुरलिस्ट बनने के लिए कोर्स का ऐलान किया था. भारत सरकार के स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ये कोर्स शुरू किया गया. इसमें सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले नेचर एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी ट्रेनिंग देंगे. ये कोर्स महज एक महीने का है, जिसमें 15 दिन प्रैक्टिकल और 15 थ्योरी क्लासेस होंगीं.