BLO के बाद कौन का अधिकारी देखता है वोटर से जुड़े काम? जानें कितनी मिलती है सैलरी

बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सबसे ग्राउंड लेवल पर वोटर लिस्ट को अपडेट (Update) रखने और घर-घर वेरिफिकेशन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. BLO के ऊपर, मतदाता सूची और निर्वाचन संबंधी कार्यों की देखरेख करने वाले मुख्य अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer - ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Assistant Electoral Registration Officer - AERO) होते हैं, जो अलग लेवल पर काम करते हैं.

इन लेवल पर होता है निवार्चन का काम

नेशनल लेवल पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) जो पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया का पर्यवेक्षण और कंट्रोल करने का काम करते हैं.

स्टेट लेवल पर बीएलओ के बाद स्टेट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) काम को देखते हैं, जिनका काम राज्य स्तर पर चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करना है.

इसके बाद जिला लेवल पर जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) या जिलाधिकारी (DM) चुनाव का काम देखते हैं.

निर्वाचन क्षेत्र लेवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) देखते हैं.

एक विधानसभा/संसदीय क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट तैयार करना और फाइनल करना होता है.

उप-स्तर (Sub-level) पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) का काम होता जो ERO की मदद के लिए होते हैं. यह पद अक्सर उप-मंडल अधिकारी (SDO) या तहसीलदार को सौंपा जाता है.

बूथ लेवल बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का काम वोटर वेरिफिकेशन, डेटा कलेक्ट करना और लिस्ट अपडेट करना.

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) BLO द्वारा जमा की गई सभी जानकारी (जैसे नए वोटर एप्लीकेशन, मरे हुए वोटर के नाम हटाना, पता सुधार) की जांच करते हैं और कानूनी रूप से वोटर लिस्ट को फाइनल रूप देते हैं.

