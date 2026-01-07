विज्ञापन
वेनेजुएला में तेल के अलावा मौजूद है ये बड़ा खजाना, कमाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप

वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है, लेकिन इसकी जमीन के नीचे सोना, कॉपर, बॉक्साइट और कोयले का भी विशाल खजाना छिपा है.

वेनेजुएला का खजाना

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला दुनिया भर में अपने विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां करीब 300 अरब बैरल से ज्यादा तेल भंडार होने का अनुमान है. जो दुनिया में सबसे अधिक माना जाता है. लेकिन सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे. वेनेजुएला की जमीन के नीचे सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि सोना, तांबा, कोयला और कई कीमती खनिजों का भी बहुत बड़ा खजाना छिपा है. जो देश के लिए कमाई का बड़ा सोर्स माना जाता है. 

तेल बहुत है, लेकिन निकालना महंगा?

वेनेजुएला तेल भंडारण के मामले में, 300 अरब बैरल तेल के साथ दुनिया में अव्वल नंबर पर है. कहा जाता है कि वेनेजुएला का कच्चा तेल बाकी देशों की तुलना में काफी भारी होता है. यही वजह है कि इसे निकालने और प्रोसेस करने में ज्यादा खर्च आता है. इसके बावजूद भी ये दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में शामिल है.

ईआईए के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी करीब 0.8% रही, जबकि वेनेजुएला रोजाना लगभग 9 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है.

जमीन के नीचे छिपा सोने-तांबे का भंडार

तेल के अलावा वेनेजुएला का खनिज सेक्टर भी बेहद समृद्ध है. राजधानी कराकास में भारतीय दूतावास के साझा किए एक पुराने सर्वे के मुताबिक यहां लौह अयस्क – 12,000 मिलियन टन, सोने के खनिज – करीब 40 लाख टन मौजूद हैं. इसके अलावा कॉपर, जिंक, मैंगनीज, निकेल और एल्यूमीनियम जैसे कई खनिज बड़ी मात्रा में मौजूद हैं. यानी इस देश के पास जमीन के नीचे अरबों खरबों डॉलर का नेचुरल खजाना छिपा हुआ है.

बॉक्साइट और कोयले का भी बड़ा खजाना

सर्वे में ये भी सामने आया कि देश में 60 मिलियन टन बॉक्साइट (एल्यूमीनियम अयस्क), 10 अरब मीट्रिक टन कोयला भंडार होने का अनुमान है. ये खनिज उद्योग और ऊर्जा सेक्टर के लिए बेहद अहम माने जाते हैं.

संकट क्यों गहराया?

इतने बड़े खजाने के बावजूद वेनेजुएला लंबे समय से आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है. हाल ही में देश की राजधानी कराकास में अमेरिकी कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क ले जाया गया. जहां उन पर गंभीर आरोपों को लेकर मुकदमा चल रहा है.

