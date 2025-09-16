विदेश में काम और सीखने का मौका, जानें UNDP Graduate Programme 2026/28 की फुल डिटेल

सोचिए, अगर आपको ऐसा मौका मिले जिसमें आप विदेश जाकर काम करें, नई चीजें सीखें, दुनिया बदलने वाले प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनें और साथ ही अपने करियर की मजबूत शुरुआत करें तो कैसा होगा. यही मौका देता है UNDP Graduate Programme 2026/28. यह प्रोग्राम खासकर उन युवाओं के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने की चाह रखते हैं. दो साल तक चलने वाला यह प्रोग्राम न सिर्फ नौकरी का अनुभव देता है, बल्कि युवाओं को ग्लोबल लेवल पर काम करने और सीखने का बेहतरीन मंच भी देता है.

क्या है यह प्रोग्राम

यह दो साल का प्रोग्राम है. चुने गए युवाओं को UNDP के अलग-अलग देशों के ऑफिस, रीजनल हब या न्यूयॉर्क जैसे मुख्यालय में काम करने का मौका मिलता है. यहां उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग, मेंटरशिप और करियर गाइडेंस भी दी जाती है. इसका मकसद युवाओं को तैयार करना है, ताकि वे भविष्य में ग्लोबल लेवल पर लीडरशिप निभा सकें और Sustainable Development Goals यानी SDGs को आगे बढ़ा सकें.

अब तक की कहानी

इस प्रोग्राम की शुरुआत 2021 में हुई थी. पहली बार इसमें 38,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था. चुने गए उम्मीदवारों को न्यूयॉर्क, तुर्की, थाईलैंड, फिलीपींस, भूटान, मालदीव और कई देशों में काम करने का मौका मिला. 2022 में दूसरी बैच में 37,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया. यानी यह प्रोग्राम हर साल युवाओं के लिए बेहद आकर्षक साबित हो रहा है.

कौन कर सकता है आवेदन

यह अवसर सिर्फ UNDP प्रोग्राम देशों के युवाओं के लिए है. महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग उम्मीदवारों और पहले जेनरेशन ग्रेजुएट्स को खास प्राथमिकता दी जाती है.

मास्टर डिग्री + 1 साल तक का एक्सपीरियंस

बैचलर डिग्री + 2–3 साल का एक्सपीरियंस

अंग्रेजी जरूरी है और अगर आप फ्रेंच, स्पैनिश या अरबी जानते हैं तो यह और अच्छा है.

क्या मिलेगा इस प्रोग्राम में