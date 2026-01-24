सुनीता विलियम्स ने शरीर पर किसकी याद में बनवाया है टैटू? बेहद खास है वजह

Sunita Williams Tattoo: भारतीय मूल की मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने रिटायरमेंट ले लिया है. यानी अब वो NASA के किसी भी स्पेस मिशन का हिस्सा नहीं होंगी. उन्होंने अपनी मेहनत और तेज तर्रार दिमाग से दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई और उनका पूरा करियर कई उपलब्धियों ने भरा है. सुनीता विलियम्स ने रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी जर्नी पर बात की और बताया कि जब वो कई महीने तक स्पेस में फंस गईं थीं तो क्या हुआ था. साथ ही उन्होंने अपने शरीर पर बने टैटू के पीछे की वजह भी बताई, जो काफी खास है.

सुनीता विलियम्स ने टैटू क्यों बनवाया?

NASA की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने शरीर पर टैटू एक खास वजह से बनवाया था. उन्होंने बताया कि ये टैटू उनके डॉग जैक रसेल टेरियर की याद में बनाया गया है. ये फीमेल डॉग उनके बेहद करीब थी और रूस में जब वो ट्रेनिंग करती थीं, तब भी उनके साथ थी. सुनीता विलियम्स को जानवरों से काफी ज्यादा लगाव है और वो मानती हैं कि वो कई मामलों में इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं.

बिखरे बालों को लेकर भी दिया जवाब

सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन में अपने बिखरे बालों को लेकर भी जवाब दिया, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे सवाल किया था. उन्होंने कहा कि स्पेस स्टेशन में केमिकल से बचने के लिए वो बालों को बांधकर नहीं रखती थीं. हालांकि कई बार ये थोड़ा अजीब दिखने लगते थे. सुनीता ने ये भी बताया कि बचपन में उन्हें अंधेरे से काफी डर लगता था.

स्पेस से लौटने के बाद क्या हुआ?

सुनीता विलियम्स ने ये भी बताया कि जब वो 9 महीने तक स्पेस में फंस गईं थीं तो हालात काफी मुश्किल थे. लौटने के बाद वो चलना तक भूल गई थीं, क्योंकि स्पेस स्टेशन में वो चल नहीं पाईं और हवा में ही रहीं. धरती पर आने के बाद चलने या बैठने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी और इसमें वक्त भी लगा.

कुछ ही महीनों में इंसानों को पीछे छोड़ देगा AI? एलन मस्क ने बताया 2030 तक क्या गजब होने वाला है