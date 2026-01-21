सुनीता विलियम्स को रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन देगा NASA? जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं

Sunita Williams Pension: अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाली भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने नासा से रिटायरमेंट ले लिया है. करीब तीन दशक तक अंतरिक्ष मिशनों में एक्टिव रहने के बाद उनका यह फैसला न सिर्फ नासा, बल्कि स्पेस की दुनिया के लिए भी एक बड़ा बदलाव है. अब बड़ा कि रिटायरमेंट के बाद सुनीता विलियम्स की जिंदगी कैसी होगी. क्या NASA उन्हें पेंशन देगा. अगर हां, तो कितनी और कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी. चलिए जानते हैं जवाब..

सुनीता विलियम्स का नासा करियर

सुनीता विलियम्स का करियर साधारण नहीं रहा है. उन्होंने कई बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) की यात्रा की, महीनों तक अंतरिक्ष में रहकर रिसर्च की और मुश्किल हालात में मिशन संभाले. हाल ही में उनका एक मिशन तकनीकी वजहों से तय समय से ज्यादा लंबा चला और उन्हें करीब 9 महीने तक ISS पर रहना पड़ा. यही वजह है कि उन्हें नासा की सबसे भरोसेमंद और एक्सपीरिएंस्ड एस्ट्रोनॉट में गिना जाता है.

सुनीता विलियम्स को नासा में कितनी सैलरी मिलती थी

रिटायरमेंट से पहले सुनीता विलियम्स NASA में GS-15 ग्रेड पर थीं, जो अमेरिकी सरकारी सिस्टम का सबसे सीनियर लेवल माना जाता है. इस ग्रेड पर उनकी सालाना सैलरी भारतीय रुपये में 1.20 से 1.30 करोड़ रुपये के करीब होती है. इसके अलावा मिशन के दौरान उन्हें अलग-अलग अलाउंस, रिसर्च फैसिलिटी और सरकारी सुविधाएं भी मिलती थीं जिनमें असाइनमेंट और इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए ट्रैवल और हाउसिंग जैसे अलाउंस शामिल हैं.

रिटायरमेंट के बाद सुनीता विलियम्स को कितनी पेंशन मिलेगी

नासा से रिटायर होने के बाद सुनीता विलियम्स को NASA की तरफ से कोई पेंशन नहीं मिलेगी. दरअसल उन्हें FERS (Federal Employees Retirement System) के तहत पेंशन मिलेगी, जो उनकी कुल नौकरी के साल और आखिरी कुछ सालों की एवरेज सैलरी पर निर्भर करती है. इसके अलावा उन्हें अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा भी मिलेगा, जिससे अलग से मंथली रकम मिलती रहेगी.

नासा रिटायरमेंट के बाद कौन-कौन सी सुविधाएं देता है

हेल्थ इंश्योरेंस

लाइफ इंश्योरेंस

TSP (Thrift Saving Plan) यानी नौकरी के दौरान की गई सेविंग

