रूम हीटर के साथ क्यों रखी जाती है पानी की बाल्टी? जान लीजिए इसका सच

Room Heater: सर्दियों का सीजन आ चुका है, ऐसे में अब हर घर में हिटर निकलना शुरू हो जाएगा. उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड़ पड़ती है. हिटर का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. लेकिन इसे इस्तेमाल करने के साथ-साथ आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है. वरना इससे जान भी जा सकती हैं. कई घरों में हिटर के साथ-साथ बाल्टी में पानी रखते हैं. लेकिन क्यों? इसका जवाब आपको यहां मिलेगा.

रूम हीटर (Room Heater) के साथ पानी की बाल्टी रखना एक बहुत ही आम और जरूरी, खासकर ठंडे, सूखे मौसम में या जब हीटर को लंबे समय तक चलाया जाता है. पानी की बाल्टी रखने का मुख्य कारण कमरे की नमी (Humidity) को बनाए रखना है, जो हीटर के संचालन के कारण तेजी से कम हो जाती है.

हवा को शुष्क होने से रोकना (Countering Dryness)

अधिकांश इलेक्ट्रिक रूम हीटर (जैसे रॉड हीटर, ब्लोअर हीटर या कन्वेक्टर हीटर) कमरे की हवा को गर्म करते हैं. हवा गर्म होने पर फैलती है और उसकी नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन हवा में मौजूद पानी की मात्रा उतनी ही रहती है. इससे कमरे की रिलेटीव ह्यूम्डिटी (Relative Humidity) कम हो जाती है, जिसका अर्थ है कि हवा सूखी हो जाती है.जब आप बाल्टी में पानी रखते हैं, तो गर्म हवा वाष्पीकरण (Evaporation) की प्रक्रिया को तेज करती है. यह पानी वाष्प बनकर हवा में मिल जाता है और कमरे की नमी के लेवल को बनाए रखने में मदद करता है. इसए एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर (Humidifier) के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

इसके क्या हेल्थ बेनेफिट होते हैं (Health Benefits)

हवा में जब नमी कम हो जाता है तो सूखी हवा आपके सासं लेने (Respiratoty Tract) में दिक्कत कर सकती है. इससे नाक और गले में खुजली, सूखापन, जलन और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है. नमी रहने से ये रास्ते गीले रहते हैं और संक्रमण का खतरा कम होता है. शुष्क हवा त्वचा से नमी खींच लेती है, जिससे त्वचा, होंठ और एड़ियां फटने लगती हैं. नमी इस समस्या को होने से रोकती है. सूखी हवा से आँखों की नमी भी कम हो जाती है, जिससे आँखों में जलन या खुश्की महसूस होती है. दमा या एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए सूखी हवा उनके लक्षणों को और बिगाड़ सकती है.

