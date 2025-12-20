छोटे बच्चे के लिए कौन सा रूम हीटर होता है बेस्ट? पीडियाट्रिशियन ने बताया किससे बच्चों को नहीं होगी दिक्कत

Best Room Heater for Babies: सर्दियों के मौसम की शुरूआत हो गई है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. ठंड से बचने के लिए अधिकतर लोग हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं. इससे कमरा गर्म तो रहता है लेकिन कई बार समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं. खासकर, अगर घर में छोटा बच्चा है तो सही रूम हीटर का चुनाव करना माता-पिता के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि गलत हीटर बच्चे की कोमल त्वचा और सांस लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. इसी के चलते आज हम आपको छोटे बच्चों के लिए सबसे सेफ रूम हीटर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे कमरा गर्म रहेगा और बेबीज को ज्यादा समस्या भी नहीं होगी. यह जानकारी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर संदीप गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

बच्चों के लिए कौन सा हीटर है बेस्ट?

पीडियाट्रिशियन डॉक्टर संदीप गुप्ता बताते हैं कि बच्चों के लिए ऑयल-फिल्ड रेडिएटर हीटर बेस्ट होते हैं. दरअसल, ये हीटर कमरे को धीरे-धीरे गर्म करते हैं और कमरे की ह्यूमिडिटी भी इससे कम नहीं होती है. इन हीटर को इस्तेमाल करने से बच्चों को भी कम समस्या होती हैं. इसकी खास बात ये है कि स्विच ऑफ करने के बाद भी इससे रूम काफी देर तक गर्म रहता है. हालांकि, इनकी कीमत बाकी के मुताबिक आपको ज्यादा लग सकती है.

बच्चों के लिए आप रोड हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन यह एक सीमित जगह तक ही कारगर साबित होता है. अगर आपका रूम बड़ा है तो आप रोड हीटर लेने से बचें. इसे इस्तेमाल करने से रूम की ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो सकती है. इससे बचने के लिए आप कमरे में पानी से भरा कटोरा रख सकते हैं.

पीडियाट्रिशियन डॉक्टर संदीप गुप्ता बताते हैं कि ब्लोअर को कभी भी बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इससे निकलने वाली हवा रूम को काफी ड्राई कर देती है जिससे बच्चे को सांसे लेने में समस्या हो सकती है. साथ ही इससे ड्राई लिप्स, स्किन की परेशानी भी बच्चे को हो सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान

हीटर को हमेशा बच्चों की पहुंच से बाहर रखें.

रूम को कभी-भी ज्यादा हीट न करें. कमरे का तापमान हमेशा 22-26 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखें.

ध्यान रखें कि हीटर की हवा बच्चे पर सीधे न आएं, इससे खतरा हो सकता है.

हीटर चलाते समय कमरे की वेंटिलेशन का जरूर ध्यान रखें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

