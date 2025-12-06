Doomsday Vault: कयामत की तिजोरी में ऐसा क्या रखा गया है? दुनिया की तबाही के बाद खुलेगा जिसका ताला

Doomsday Vault: कई सालों पहले आखिरी बार प्रलय आई थी. इस प्रलय में धरती से डायनासोर का खात्मा हुआ था. अब कहा जा रहा है कि छठी प्रलय भी आ सकती है जिसे लेकर वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं. इस प्रलय का कारण कुछ और नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज होने वाला है. इस प्रलय में इंसानों का भी खात्मा हो सकता है. जैसे-जैसे कयामत करीब आ रही है वैसे वैसे डर भी बढ़ता जा रहा है. मगर इसके बाद दुनिया को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ही. उसके लिए एक तिजोरी रखी गई है, जिसका ताला तभी खुलेगा जब कयामत आएगी. इसीलिए इसे कयामत की तिजोरी भी कहा जाता है. इस तिजोरी में ऐसा क्या रखा है आइए आपको बताते हैं.

क्या है इस तिजोरी का नाम

कयामत की तिजोरी को अंग्रेजी में डूम्सडे वॉल्ट कहा जाता है. इसे ग्लोबल सीड वॉल्ट भी कहा जाता है. इसे आर्कटिक सागर के पास नॉर्वे के स्पिट्सबर्गन आइलैंड पर रखा गया है. इस तिजोरी को दुनिया के नॉर्थ पोल के करीब रखा गया है. ये इस वजह से वहां रखी गई है क्योंकि वो जगह हमेशा ठंडी रहती है. चाहे दुनिया को कुछ भी हो जाए, ये तिजोरी हमेशा वहां सुरक्षित रहेगी.

IndiGo नहीं, दुनिया की ये फ्लाइट होती हैं सबसे ज्यादा कैंसिल, देख लीजिए पूरी लिस्ट

क्या रखा है इस तिजोरी में?

कयामत आने के बाद अगर कुछ लोग बच गए तो उन्हें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होगी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं बचा होगा. इसीलिए कयामत की तिजोरी को बनाया गया है, इसमें खाना नहीं बल्कि दुनियाभर के अलग-अलग किस्म के बीज रखे गए हैं. इस तिजोरी में अनाज की लाखों किस्में रखी हुई हैं. इस तिजोरी को फरवरी 2008 में बनाया गया था. जब से ये बनी है तब से इसमें 100 देश शामिल हो चुके हैं.

जो भी देश अपना बीज संरक्षित कराना चाहते हों, उन्हें एक फीस देनी होती है. साथ में नॉर्वे सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है. ये तिजोरी बैंक लॉकर की तरह काम करती है. जैसे आप अपने कोई जरूरी कागजात या गहने बैंक लॉकर में रखते हैं और उसके बाद फीस देते हैं ठीक उसी तरह इस तिजोरी में अनाज के बीज रखने के लिए आपको फीस देनी होती है.