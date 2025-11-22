विज्ञापन
प्रशांत किशोर के पास कुल कितनी संपत्ति है, जिसका 90 फीसदी अब कर रहे हैं दान

Prashant Kishor Wealth: प्रशांत किशोर ने बिहार में हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वो एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे, साथ ही उन्होंने जनसुराज आंदोलन को अपनी 90 फीसदी संपत्ति दान करने का ऐलान किया.

प्रशांत किशोर के पास कुल कितनी संपत्ति है, जिसका 90 फीसदी अब कर रहे हैं दान
Prashant Kishor Net Worth: प्रशांत किशोर

Prashant Kishor Wealth: प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी पार्टी बनाकर 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और सभी सीटों पर हार मिली. इसके बाद पीके ने इस हार की जिम्मेदारी भी ली और एक दिन का मौन व्रत रखा. साथ ही अब उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि वो अपनी 90 फीसदी संपत्ति को दान कर देंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली के घर को छोड़कर पिछले 20 साल में जो भी कमाया है, वो बिहार की जनता के लिए डोनेट कर देंगे. ऐसे में सवाल है कि प्रशांत किशोर ने पिछले 20 साल में कितना कमाया और उनकी कुल संपत्ति कितनी है? 

क्या बोले प्रशांत किशोर?

प्रशांत किशोर ने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि अगले पांच साल में मैं जो कुछ कमाऊंगा, उसका 90 प्रतिशत जन सुराज के अभियान के लिए डोनेट कर दूंगा. पिछले 20 सालों में जो भी मेरी चल-अचल संपत्ति है, मेरे परिवार के लिए दिल्ली में मौजूद घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं. इसके बाद से ही लोगों को ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर प्रशांत किशोर की कुल संपत्ति कितनी है, जिसका 90 फीसदी हिस्सा वो दान करने जा रहे हैं. 

बिहार में गृह मंत्री की क्या पावर होती है? सम्राट चौधरी का इन चीजों पर होगा पूरा कंट्रोल

कितनी है प्रशांत किशोर की संपत्ति?

प्रशांत किशोर की कुल संपत्ति सैकड़ों करोड़ों में है. उनकी एक कंपनी भी थी, जिसने पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाने का काम किया. इस काम के लिए पीके ने कई करोड़ रुपये चार्ज किए, हालांकि बाद में वो इस कंपनी से अलग हो गए. कुछ वक्त पहले पीके ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने कंसल्टेंसी सर्विसेस से सिर्फ तीन साल में 241 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसी पैसे का इस्तेमाल कर उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की और बिहार चुनाव लड़ा. दिल्ली में उनका एक घर भी है, जहां उनका परिवार रहता है. 

बुरी तरह मिली हार

प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बिहार में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. पहली बार चुनाव लड़ रही जन सुराज पार्टी ने कुल 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई. एक भी सीट पार्टी को नहीं मिली. बिहार चुनाव में जन सुराज पार्टी को कुल 16.77 लाख वोट मिले और पार्टी का वोट शेयर 3.34 रहा.

