पीएम मोदी को मिले गिफ्ट अपने घर लेकर आ सकते हैं आप, जानें कैसे और कहां लगा सकते हैं बोली

PM Modi Birthday Gift Oction: पीएम मोदी के जन्मदिन पर दुनिया भर से उन्हें खूबसूरत-खूबसूरत गिफ्ट दिया जाता है. उनके पास ढेरों गिफ्ट होते हैं जिन्हें वे निलाम करते हैं. ये परंपरा पीएम ने अपने जन्मदिन पर शुरू की थी. इस नीलामी का मुख्य उद्देश्य इन उपहारों से प्राप्त धनराशि को एक नेक काम के लिए इस्तेमाल करना है, और यह अक्सर 'नमामि गंगे' मिशन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के लिए समर्पित होता है. इस गिफ्ट में देश-विदेश से आए कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, पेंटिंग, स्मृति चिन्ह होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं.

2019 में शुरू हुई थी ऑक्शन की प्रक्रिया

यह नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी होती है. इस निलामी के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है. जहां पर आप इन गिफ्ट को देख सकते हैं और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसके लिए बोली लगा सकते हैं और खरीद सकते हैं. इस ऑक्शन में 17 सौ से 1.03 करोड़ तक का गिफ्ट रखा गया है. पीएम के गिफ्ट की वर्ष 2019 से शुरू हुई नीलामी का इस बार सातवां संस्करण है.

पीएम के गिफ्ट की कुछ खास चीजें

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पिछले 6 साल में पीएम के गिफ्ट से कुल 50.33 करोड़ रुपए मिले है. जो नमामी गंगे मिशन दे दी गई है. निलामी में जो कुछ खास रखा गया है वो है उनमें तुलजा भवानी की मूर्ति है, जिसका आधार मूल्य 1.03 करोड़ रुपए रखा गया है. इसके साथ पैरालंपिक 2024 के सिल्वर मेडल विजेता निषाद कुमार, कांस्य पदक विजेता अजीत सिंह व सिमरन शर्मा के जूते है. जिनका बेस प्राइस अलग-अलग 7.70 लाख रुपए तय किया गया है.

इस साल इतने गिफ्ट मिले

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1300 से अधिक गिफ्ट मिल चुके हैं. जिसमें से पेंटिंग, कलाकृतियां, मूर्तियां, देवी-देवताओं की मूर्तियां और कुछ खेल सामग्री शामिल हैं.

ये भी पढ़ें-Delhi Govt Jobs: दिल्ली में सरकारी नौकरी, 10वीं, 12वीं पास करें फटाफट अप्लाई, आज है लास्ट डेट

