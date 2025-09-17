Delhi Govt Jobs: दिल्ली में सरकारी नौकरी, 10वीं, 12वीं पास करें फटाफट अप्लाई, आज है लास्ट डेट

DSSSB Delhi Govt Jobs Vacancy: दिल्ली के सरकारी विभागों में कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है. इन पदों पर आवेदन करने के लिए आज लास्ट डेट है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से केयर टेकर, नायब तहसीलदार, स्टैट्स क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, क्लर्क सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है. अगर आपने अबतक नहीं किया है तो जल्दी कर लें, क्योंकि अप्लाई करने की आज लास्ट डेट है. टोटल 615 पदों पर भर्तियां होने वाली है. इन भर्ती में से अनारक्षित 294 पद हैं, ओबीसी के लिए 159, एससी के लिए 74, एसटी के लिए 39, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 पद आरक्षित किए गए हैं.
Delhi Govt Jobs: योग्यता
इन पदों पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है. 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Tech, M.Tech, MBA, B.Ed, CA/CS/ICWA आदि में से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या योग्यता रखने वालों को आवेदन का मौका मिलेगा.
फीस : जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस : 100 रुपए, अन्य सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार (SC/ST/PH) और महिला के लिए कोई फीस नहीं है.
वैकेंसी डिटेल्स
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 1
जूनियर कम्प्यूटर ऑपरेटर 1
मुख्य लेखाकार 1
सहायक संपादक 1
स्टैट्स क्लर्क 11
असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर
राजमिस्त्री 58
उप-संपादक 1
प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष 1
केयरटेकर 114
फॉरेस्ट गार्ड 52
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (विशेष शिक्षा) 32
संगीत शिक्षक 3
जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) 50
इंस्पेक्टिंग अधिकारी 16
वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 3
लेखाकार 2
असिस्टेंट लैब 2
वर्क असिस्टेंट 2
यूडीसी (एकाउंट्स/ऑडिटर) 8
सहायक सुरक्षा अधिकारी 2
जूनियर ड्राफ्ट्समैन (इलेक्ट्रिक) 6
तकनीकी पर्यवेक्षक (रेडियोलॉजी) 9
बेलिफ 14
नायब तहसीलदार 1
सहायक लेखा अधिकारी 9
वरिष्ठ अन्वेषक 7
प्रोग्रामर 2
सर्वेयर 19
संरक्षण सहायक 1
सहायक अधीक्षक 93
आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) 1
तकनीकी सहायक (हिन्दी) 1
फार्मासिस्ट (यूनानी) 13
