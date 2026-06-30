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सोने और हीरे के खजाने से भरे हैं ये ग्रह, क्या इन पर कभी इंसान जा सकते हैं?

वैज्ञानिकों ने ऐसे कई ग्रहों और क्षुद्रग्रहों (Asteroids) की खोज की है, जहां सोना, हीरा, प्लैटिनम, लोहा और निकल जैसी कीमती धातुओं के विशाल भंडार होने की संभावना है. पर क्‍या कभी इन ग्रहों व क्षुद्रग्रहों तक पहुंचा जा सकता है, जानें.  

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सोने और हीरे के खजाने से भरे हैं ये ग्रह, क्या इन पर कभी इंसान जा सकते हैं?

वैज्ञानिकों ने ऐसे कई ग्रहों और क्षुद्रग्रहों (Asteroids) की खोज की है, जहां सोना, हीरा, प्लैटिनम, लोहा और निकल जैसी कीमती धातुओं के विशाल भंडार होने की संभावना है. पर क्‍या कभी इन ग्रहों व क्षुद्रग्रहों तक पहुंचा जा सकता है, जानें.  

सोने और हीरे के खजाने से भरे ये ग्रह-क्षुद्रग्रह

16 Psyche 

16 Psyche मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक विशाल क्षुद्रग्रह है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मुख्य रूप से लोहा और निकल जैसी धातुओं से बना हो सकता है. इसमें सोना, प्लैटिनम और अन्य बहुमूल्य धातुओं के भी होने की संभावना जताई गई है. 

इसी रहस्य को समझने के लिए NASA ने Psyche मिशन लॉन्च किया है, जो इस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करेगा. यदि भविष्य में यहां खनन संभव हुआ, तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्पेस माइनिंग प्रोजेक्ट हो सकता है. 

55 Cancri e 

पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 55 Cancri e को डायमंड प्लैनेट कहा जाता रहा है. शुरुआती अध्ययनों में माना गया था कि इस ग्रह का बड़ा हिस्सा कार्बन से बना है, जो अत्यधिक दबाव के कारण हीरे का रूप ले सकता है. 

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हालांकि, बाद के शोधों के अनुसार यह ग्रह बेहद गर्म ग्रह माना गया और पता चला कि इसकी सतह पर पिघला हुआ लावा मौजूद हो सकता है. इसलिए वैज्ञानिक अब इसे पूरी तरह हीरों से बना ग्रह नहीं मानते, लेकिन इसकी संरचना अभी भी शोध का विषय है. 

बुध 

बुध ग्रह की सतह पर कई दुर्लभ धातुएं मौजूद हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी पपड़ी में सोना, प्लैटिनम और अन्य भारी तत्व हो सकते हैं. हालांकि, बुध का अत्यधिक तापमान और सूर्य के बेहद करीब होना वहां किसी भी मिशन को बेहद कठिन बना देता है. 

धातुओं से भरपूर क्षुद्रग्रह

हमारे सौर मंडल में हजारों ऐसे क्षुद्रग्रह हैं, जिनमें प्लैटिनम, सोना, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स होने की संभावना है. भविष्य में अंतरिक्ष खनन (Space Mining) का सबसे बड़ा केंद्र यही क्षुद्रग्रह बन सकते हैं. 

क्या इंसान इन खजानों तक पहुंच पाएंगे

फिलहाल इन ग्रहों और क्षुद्रग्रहों तक पहुंचना आसान नहीं है. इसके पीछे कई चुनौतियां हैं- 

  • लाखों से अरबों किलोमीटर की दूरी
  • अंतरिक्ष यात्रा की भारी लागत
  • खनन के लिए उन्नत तकनीक की जरूरत
  • संसाधनों को सुरक्षित पृथ्वी तक लाने की चुनौती

वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दशकों में रोबोटिक मिशन इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. 

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