पाकिस्तान के भिखारियों की पहली पसंद है ये देश, जमकर होती है कमाई

Pakistani Beggars Income: पाकिस्तान के लोग विदेश में जाकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं, ये समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है. सऊदी अरब अब तक हजारों पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट कर चुका है, ऐसा ही दूसरे देश भी करते हैं.

Pakistani Beggars: पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जिसकी चर्चा सिर्फ आतंकवाद और गरीबी को लेकर होती है. अब पहले से ही धूमिल हो चुकी पाक की इमेज पर एक और बड़ा दाग लग गया है. एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हजारों भिखारियों को डिपोर्ट कर दिया है. पाकिस्तान की फेडरल इनवेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से एक डेटा निकाला गया है, जिसमें बताया गया है कि अब तक सऊदी से 56 हजार पाकिस्तानी भिखारियों को वापस उनके देश भेजा गया. इस साल ऐसे लोगों की संख्या 24 हजार थी. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के भिखारियों की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है और विदेशों में उनकी कितनी कमाई होती है. 

किन देशों में हैं पाकिस्तानी भिखारी?

  • पाकिस्तान के भिखारियों की सबसे ज्यादा संख्या सऊदी अरब में है, यहां ये उमराह या हज के बहान से जाते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं. हज पर आए लाखों यात्रियों से इन्हें अच्छा खासा पैसा भी भीख में मिल जाता है. 
  • सऊदी के अलावा पाकिस्तान के भिखारियों की दूसरी मंजिल अजरबैजान और कतर है, यहां से भी हजारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया. 
  • दुबई, कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों में भी पाकिस्तानी भिखारी पहुंचते हैं, क्योंकि इन देशों में सख्ती थोड़ी कम है. इसी तरह बाकी अरब देशों में भी पाकिस्तानी भिखारी पहुंचते हैं.
  • पाकिस्तान से दूसरे देशों में जाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, इनमें से ज्यादातर लोग अवैध रूप से उन्हीं देशों में बस जाते हैं. 

जमकर होती है कमाई

पाकिस्तान के अखबार DAWN में छपी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई थी. इसमें पाकिस्तान के एक मंत्री के दिए गए बयान का हवाला देते हुए बताया गया था कि विदेशों में जाने वाले भिखारी हर साल 40 अरब रुपये से ज्यादा की कमाई करते हैं. यही वजह है कि कई पाकिस्तानी लोगों ने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है. 

पाकिस्तानी नेता भी परेशान

पाकिस्तान के लोगों का दूसरे देशों में जाकर भीख मांगना और पकड़े जाने पर उन्हें डिपोर्ट करने की खबरों के बाद पाकिस्तान के नेता भी परेशान हैं. पाकिस्तान के तमाम नेता संसद में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं. यही वजह है कि 66 हजार से ज्यादा लोगों को 2025 में पाकिस्तान एयरपोर्ट पर पकड़कर घर भेजा गया. 
 

