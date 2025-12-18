ये है दुनिया का सबसे महंगा स्कूल, एक महीने की फीस में पढ़ लेगा पूरा गांव

World Most Expensive School Fees: आजकल स्कूल की फीस काफी महंगी होती जा रही है. हर साल प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का बजट बढ़ जाता है. भारत में ही कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, जिनकी फीस लाखों में हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे स्कूल की फीस कितनी है. जानकर हैरानी होगी, कि इस अकेले स्कूल में ही एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा है कि पूरा का पूरा गांव पढ़ ले. आइए जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कौन सा है और इसकी फीस कितनी है.



दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कौन-सा है

दुनिया का सबसे महंगा स्कूल स्विट्जरलैंड में है. इसका नाम इंस्टीट्यूट ले रोजी (Institut Le Rosey) है. यह स्कूल खास इसलिए भी है, क्योंकि यहां पढ़ाई के लिए दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के बच्चे आते हैं. यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है. यहां खेलकूद, आर्ट्स और म्यूजिक की सुविधाएं भी अव्वल दर्जे की हैं. बच्चे टेनिस, शूटिंग, घुड़सवारी और म्यूजिक की भी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग पाते हैं.



इंस्टीट्यूट ले रोजी कब शुरू हुआ

इंस्टीट्यूट ले रोजी की स्थापना 1880 में पॉल कर्नल ने की थी. इस स्कूल की खास बात यह है कि यहां कई देशों के राजकुमार यानी प्रिंस भी पढ़ चुके हैं. स्पेन, ईजिप्ट, बेल्जियम, ईरान और ग्रीस के राजाओं को भी इसी स्कूल ने पढ़ाया है.

दुनिया के सबसे महंगे स्कूल की फीस कितनी है

इंस्टीट्यूट ले रोजी की फीस इतनी ज्यादा है कि सुनकर कोई चौंक जाए.. इसकी सालाना फीस 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी भारत के एक बड़े गांव के सारे बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस स्कूल की एक साल की फीस 133,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1.11 करोड़ रुपए है. इसमें बोर्डिंग, पढ़ाई, स्पोर्ट्स और कई तरह की अन्य फैसेलिटीज शामिल हैं.



दो कैंपस और शानदार फैसिलिटी

इंस्टीट्यूट ले रोजी अपने दो कैंपस के लिए भी जाना जाता है. एक कैंपस गर्मियों के लिए और दूसरा सर्दियों के लिए है. स्कूल में टेनिस कोर्ट, शूटिंग रेंज, एक्वेस्ट्रेन सेंटर और एक शानदार कॉन्सर्ट हॉल भी है, जिसकी लागत 4 अरब रुपए बताई जाती है. यहां हर सुविधा बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और लाइफ को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है.