विज्ञापन
विशेष लिंक

एक ही रात में सैकड़ों करोड़ की कमाई, इस राज्य के नाम दर्ज है न्यू ईयर पर शराब बेचने का रिकॉर्ड

New Year Liquor Sales Record: नए साल के सेलिब्रेशन में शराब की डिमांड बढ़ जाती है. पार्टीज, पब में लोग करोड़ों की शराब गटक जाते हैं. जानिए किस राज्य ने एक ही रात में शराब से करोड़ों की कमाई की और नया रिकॉर्ड बनाया.

Read Time: 3 mins
Share
एक ही रात में सैकड़ों करोड़ की कमाई, इस राज्य के नाम दर्ज है न्यू ईयर पर शराब बेचने का रिकॉर्ड
New Year 2026: न्यू ईयर पर सबसे ज्यादा शराब बेचने का रिकॉर्ड

New Year Liquor Sales Record: 2026 का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है. 31 दिसंबर की रात के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में पार्टियां आयोजित की जा रही हैं. इनमें शराब की खूब डिमांड रहती है. हर साल देशभर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में लोग करोड़ों की शराब पी जाते हैं. पिछले साल तो सिर्फ शराब से ही एक ही रात में सैकड़ों करोड़ की कमाई हुई थी. खासतौर पर केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसकी हाई डिमांड देखी गई है. तो चलिए जानते हैं नए साल में शराब बेचने का रिकॉर्ड किस राज्य के नाम है.

तेलंगाना में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री

पिछले साल 2025 की शुरुआत से पहले तेलंगाना ने 30 और 31 दिसंबर को 402 और 401 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की, जो कि सामान्य 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बिक्री का आठ गुना रही. हैदराबाद और आसपास के जिले रंगा रेड्डी और मेदचल में बार और रेस्टोरेंट्स में भारी बिक्री हुई. राज्य सरकार को इन दो दिनों में 800 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई.

दुनिया के इस देश में सबसे पहले मनाया जाता है न्यू ईयर, जानें सबसे आखिर में कौन मनाता है

कर्नाटक में भी जश्न का रंग

कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु, अपनी पब और पार्टी कल्चर के लिए मशहूर है. 28 दिसंबर, 2024 को 409 करोड़ रुपए की शराब एक ही दिन में बिक गई थी. न्यू ईयर पर राज्य में 4.83 लाख बॉक्स शराब और 2.92 लाख बीयर की बिक्री हुई, जिससे कुल कारोबार 308 करोड़ रुपए के पार गया.

आंध्र प्रदेश में भी जबरदस्त डिमांड

2025 में आंध्र प्रदेश में न्यू ईयर पर शराब की बिक्री लगभग 300 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल से दोगुनी थी. वीजाग शहर अकेले 31 दिसंबर को 11 करोड़ रुपए की शराब पी गया. राज्य सरकार ने बार्स और रिटेल वेंड्स का समय बढ़ाकर बिक्री को प्रमोट किया.

दिल्ली और नोएडा में पार्टी का खुमार

2025 के स्वागत में दिल्ली में भी 400 करोड़ रुपए की शराब बिकी. होटल्स, बार्स और पार्टीज में शराब का ज्यादा इस्तेमाल देखा गया. नोएडा में 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को लगभग 16 करोड़ रुपए की बिक्री हुई.

केरल में क्रिसमस और न्यू ईयर

केरल में न्यू ईयर से पहले क्रिसमस पर शराब की बिक्री ज्यादा रही. 24-25 दिसंबर को 152 करोड़ रुपए की शराब बिकी, जबकि न्यू ईयर की रात में 108 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज हुई. कोच्चि के पलारिवट्टम रविपुरम आउटलेट में अकेले 92.31 लाख रुपए की बिक्री हुई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New Year Liquor Sales 2026, Telangana Liquor Record 2025, New Year 2026, Liquor Sales Highest Record On New Year Eve
Get App for Better Experience
Install Now