मशरूम की खेती से भी हो सकती है लाखों की कमाई, महज इतने रुपये में शुरू कर सकते हैं काम

Mushroom Farming: अगर आप खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, लेकिन कम जमीन और कम पैसों की वजह से पीछे हट जाते हैं, तो मशरूम की खेती आपके लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है. आज देश के कई युवा यह साबित कर चुके हैं कि सही जानकारी और थोड़ी मेहनत से मशरूम उगाकर लाखों रुपये कमाए जा सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए न बड़ी जमीन चाहिए और न ही ज्यादा पैसे. सिर्फ कुछ रुपए में ही इसकी शुरुआत की जा सकती है. तो चलिए जानते हैं मशरूम से लाखों रुपए कमा रहे किसानों से इसकी खेती का तरीका और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए.

उत्तर प्रदेश के गोंडा के अशोक कुमार चतुर्वेदी ने आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पहले धान, गेहूं, गन्ने जैसी पारंपरिक खेती करते थे. लागत ज्यादा और मुनाफा कम होने से वह परेशान थे. तभी उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला लिया और मशरूम की खेती की ओर कदम बढ़ाया. शुरुआत में उन्होंने इंटरनेट, यूट्यूब और कृषि विभाग से जानकारी ली. पास के किसानों के फार्म देखे, सवाल पूछे और फिर घर के पास ही छोटे से शेड में मशरूम उत्पादन शुरू किया. शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगी, लेकिन धीरे-धीरे अनुभव बढ़ा और उत्पादन भी बढ़ने लगा.

अशोक बताते हैं कि मशरूम की खेती का एक चक्र करीब 4 से 5 महीने का होता है. फिलहाल वह दो छप्परों में मशरूम उगा रहे हैं, जहां से रोजाना 2 से 3 क्विंटल तक उत्पादन हो रहा है. शुरुआत में करीब 5 से 6 लाख रुपये की लागत आई, लेकिन आज 4 महीने में ही 4 से 5 लाख रुपये का मुनाफा हो जाता है. सालभर में उनकी कुल कमाई 12 से 15 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. यह सब बिना किसी बड़ी मशीन या महंगे सेटअप के हुआ है.

मध्यप्रदेश के सागर जिले के मोनू तिवारी ने भी यूट्यूब और सोशल मीडिया से मशरूम की खेती सीखी और अपने घर के एक छोटे से कमरे से काम शुरू किया. उनके मुताबिक, मशरूम की फसल 30 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है. बाजार में इसकी खुदरा कीमत 350 से 400 रुपये किलो तक मिल जाती है, जबकि थोक में भी 150 से 200 रुपये किलो का भाव मिल जाता है.

मशरूम की खेती शानदार मुनाफे वाली है, जो सिर्फ 15000-50000 रुपये में शुरू की जा सकती है. इसे कम जगह यानी 100 वर्ग फुट में भी उगा सकते हैं. घर के खाली कमरे या गोदाम जैसी जगहों पर इसकी खेती शुरू कर सकते हैं, बस अंधेरा और सूखा वातावरण चाहिए. इसकी फसल जल्दी हो जाती है, तो मुनाफा भी जल्दी-जल्दी और लाखों में होती है. इसके बिजनेस यानी फॉर्मिंग के लिए सरकार की ओर से भी 40% तक सब्सिडी मिलती है. आप इसकी खेती की ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज और कृषि अनुसंधान केंद्रों से ले सकते हैं.