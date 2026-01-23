Republic Day In World: भारत ही नहीं, इन देशों में भी मनाया जाता है रिपब्लिक डे, ये रही Country list

Republic Day in World: भारत में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर-शोर पर चल रही हैं. 26 जनवरी को पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग जाता है. परेड, झांकियां, देशभक्ति गाने हर तरफ एक अलग ही जोश होता है. इसी दिन 1950 को संविधान लागू हुआ और देश एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना. इस दिन हर साल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड होती है, जहां सेना की ताकत और राज्यों की संस्कृति एक साथ दिखती है. यह दिन भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी मनाया जाता है. हर देश की कहानी अलग है, तारीख अलग है, लेकिन मकसद लोकतंत्र और जनता की ताकत का जश्न ही है. चलिए जानते हैं उन देशों के बारे में, जहां रिपब्लिक डे मनाया जाता है.

यह भी पढ़ें- NEET का जानलेवा स्ट्रेस: MBBS की एक सीट के लिए काट दिया पंजा, जानिए पूरा मामला

सर्बिया में रिपब्लिक डे 15 फरवरी को मनाया जाता है. यह दिन वहां के इतिहास के दो बड़ी बातों की याद दिलाता है. एक, आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत और दूसरा, देश के पहले संविधान की नींव है. यह दिन सर्बिया के लिए पहचान और आत्मसम्मान से जुड़ा है.

पाकिस्तान में 23 मार्च का दिन काफी अहम है. इसी दिन 1940 में लाहौर प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसने अलग देश की राह दिखाई. बाद में 1956 में इसी दिन पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया. इस मौके पर वहां परेड और सरकारी कार्यक्रम होते हैं.

नेपाल

नेपाल में 28 मई को रिपब्लिक डे मनाया जाता है. 2008 में इसी दिन नेपाल ने सदियों पुरानी राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक गणराज्य का रास्ता चुना. यह दिन जनता की जीत और बदलाव की मिसाल माना जाता है.

अजरबैजान

अजरबैजान ने 28 मई 1918 को खुद को आजाद घोषित किया था. खास बात यह है कि यह मुस्लिम दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य माना जाता है. आज यह दिन वहां राष्ट्रीय गर्व के साथ मनाया जाता है.

इटली में रिपब्लिक डे को 'फेस्टा डेला रिपब्लिका' (Festa della Repubblica) कहा जाता है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद जनता ने जनमत संग्रह में राजशाही को हटाकर गणराज्य चुना.इसके बाद देश के आखिरी राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी. आज यह दिन पूरे देश में उत्सव जैसा होता है.

फिलीपींस में 4 जुलाई को रिपब्लिक डे मनाया जाता है. यह दिन देश की आजादी और रिपब्लिक बनने की याद दिलाता है. सरकारी कार्यक्रमों और झंडा फहराने के साथ यह दिन मनाया जाता है.

तुर्की में 29 अक्टूबर को रिपब्लिक डे (Cumhuriyet Bayramı) मनाया जाता है. इस दिन आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क की विरासत को याद किया जाता है. पूरे देश में झंडे,परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं.