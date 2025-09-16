विज्ञापन
भारत में कहां मिलता है सबसे सस्ता दूध? महज इतनी है एक लीटर की कीमत

Milk Price: कई लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि 22 सितंबर के बाद दूध की कीमतें खुद ही कम हो जाएंगी, क्योंकि इस पर जीएसटी जीरो हो गया है. हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.

मदर डेयरी का दूध हुआ सस्ता

Mother Dairy Milk Price: मदर डेयरी ने आम लोगों को बड़ी खुशखबरी देते हुए बताया है कि उसके दूध के दाम अब दो रुपये कम हो जाएंगे. यानी लोगों को त्योहारों से पहले बड़ा तोहफा मिला है. हालांकि अभी सिर्फ टेट्रा पैक वाले दूध की कीमतें कम की गई हैं, बताया जा रहा है पैकेज्ड मिल्क की कीमतें फिलहाल उतनी ही रहेंगीं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत में कहां सबसे सस्ता दूध मिलता है. 

कहां है सबसे सस्ता दूध?

भारत में सबसे सस्ता दूध कर्नाटक में मिलता है. यहां नंदिनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिससे स्थानीय किसानों को काफी फायदा मिलता है. यही वजह है कि दूध के दाम काफी कम हैं. यहां एक लीटर टोन्ड दूध की कीमत महज 46 रुपये है, इससे पहले ये 42 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन हाल ही में चार रुपये दाम बढ़ाए गए थे. बाकी राज्यों में एक लीटर दूध की कीमत 56 से 58 रुपये तक है. 

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) की तरफ से ये दूध बेचा जाता है और इसकी कीमतें तय की जाती हैं. अप्रैल में दाम बढ़ाए जाने के बावजूद कर्नाटक में दूध की कीमतें सबसे कम हैं. 

किस राज्य में सबसे महंगा दूध?

सबसे सस्ते दूध की बात तो हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे महंगा दूध मिल रहा है? त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 75 रुपये प्रति लीटर दूध बिकता है. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (करीब 74 रुपये) और मेघालय (करीब 73 रुपये) जैसे राज्य आते हैं, जहां देशभर में सबसे महंगा दूध बिकता है. मदर डेयरी और अमूल जैसी कंपनियों की तरफ से पिछले कुछ सालों में दूध के दाम लगातार बढ़ाए गए हैं, जिससे तमाम बड़े शहरों में एक लीटर दूध की कीमत 55 रुपये से ज्यादा है. 

पैकेट वाला दूध होगा सस्ता?

कई लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि 22 सितंबर के बाद दूध की कीमतें खुद ही कम हो जाएंगी, क्योंकि इस पर जीएसटी जीरो हो गया है. हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सिर्फ अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध की कीमतों पर इसका असर होगा, जिसमें टैट्रा पैक वाला दूध भी आता है. ऐसे दूध पर पहले 5% जीएसटी लगाया जाता था, जिसे रिफॉर्म के बाद शून्य कर दिया गया, लेकिन पैकेट में मिलने वाला ताजा दूध उतनी ही कीमत में मिलेगा. इस पर पहले भी कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता था. यानी फिलहाल सिर्फ उन लोगों को राहत मिलेगी, जो अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध का इस्तेमाल करते हैं. 

