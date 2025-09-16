विज्ञापन
विशेष लिंक

चॉकोबार से लेकर दूध, घी, पनीर तक सबकुछ हुआ सस्‍ता... देखिए मदर डेयरी की नई रेट लिस्‍ट

यूएचटी ट्रीटमेंट दूध की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर कम कर दी गई है. 77 रुपये वाला यूएचटी दूध अब 75 रुपये में मिलेगा. 200 ग्राम पनीर (Mother Dairy Paneer Price) अब 92 रुपये में मिलेगा. 500 ग्राम बटर (Mother Dairy Butter Price) पर अब 20 रुपये बचेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
चॉकोबार से लेकर दूध, घी, पनीर तक सबकुछ हुआ सस्‍ता... देखिए मदर डेयरी की नई रेट लिस्‍ट
Milk Price
  • मदर डेयरी ने GST कटौती के बाद दूध, घी, बटर, पनीर और आइसक्रीम समेत कई उत्पादों के दाम घटा दिए हैं.
  • UHT दूध की कीमतें ₹77 से ₹75 रुपये कर दी गई है. 500 ग्राम बटर का दाम 305 से 285 कर दिया गया है.
  • इसी तरह तमाम प्रॉडक्‍ट्स के दाम कम किए गए हैं. कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर पूरी जानकारी दी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Mother Dairy Products New Rate Chart: मदर डेयरी ने GST में की गई हालिया कटौती के बाद दूध, घी, बटर, पनीर से लेकर मिल्‍कशेक, आइसक्रीम समेत कई डेयरी प्रॉडक्‍ट्स के दाम घटा दिए हैं. मदर डेयरी के MD मनीष बंडलिश ने बताया गया है कि यूएचटी यानी अल्‍ट्रा हीट ट्रीटमेंट दूध (Mother Dairy Milk Price) की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर कम कर दी गई है. 77 रुपये वाला यूएचटी दूध अब 75 रुपये में मिलेगा. वहीं 200 ग्राम वाला पनीर (Mother Dairy Paneer Price) अब 92 रुपये में मिलेगा. 500 ग्राम के बटर (Mother Dairy Butter Price) पर अब 20 रुपये बचेंगे. इसका दाम 305 रुपये से घटाकर 285 रुपये कर दिया गया है.

मदर डेयरी का एक लीटर घी वाला पाउच (Mother Dairy Ghee Price) अब 675 रुपये की जगह 645 रुपये में मिलेगा.  यानी इस पर 30 रुपये बचेंगे. नीचे हम आपको पूरा रेट चार्ट (Mother Dairy Rate Chart) उपलब्‍ध करा रहे हैं. 

यहां ये स्‍पष्‍ट कर देना जरूरी है कि आप मिल्‍क बूथ से सुबह-शाम जो दूध का पैकेट लाते हैं, उसकी कीमतें कम नहीं की गई हैं. केवल अल्‍ट्रा हीट ट्रीटमेंट यानी लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाले दूध के पैकेट की कीमतें कम की गई हैं. हालांकि बाकी कई सारे प्रॉडक्‍ट्स अब सस्‍ते हो गए हैं. 

मदर डेयरी के ज्यादातर प्रॉडक्‍ट्स (Mother Dairy Products List) या तो जीरो GST के दायरे में आ गए हैं, या फिर बाकी बचे प्रॉडक्‍ट्स 12% से अब 5%वाले GST स्‍लैब में आ गए हैं. केंद्र सरकार ने GST कटौती का पूरा लाभ उपभोक्‍ताओं तक पहुंचाने का निर्देश दिया है और इसी के मद्देनजर मदर डेयरी ने उपभोक्‍ताओं को राहत दी है.

कंपनी के MD ने और क्‍या कहा?

मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंडलिश ने कहा कि जीएसटी पर सरकार की हालिया कटौती, उपभोक्ताओं के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण पैक्ड उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्‍होंने कहा, 'मदर डेयरी ग्राहक केंद्रित कंपनी है और हम टैक्स में मिली पूरी राहत उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं.'  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mother Dairy Milk Price, Mother Dairy New Rate Chart, Mother Dairy Milk Price Cut, Milk Price Cut, GST Rate Cut
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com