Mother Dairy Products New Rate Chart: मदर डेयरी ने GST में की गई हालिया कटौती के बाद दूध, घी, बटर, पनीर से लेकर मिल्‍कशेक, आइसक्रीम समेत कई डेयरी प्रॉडक्‍ट्स के दाम घटा दिए हैं. मदर डेयरी के MD मनीष बंडलिश ने बताया गया है कि यूएचटी यानी अल्‍ट्रा हीट ट्रीटमेंट दूध (Mother Dairy Milk Price) की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर कम कर दी गई है. 77 रुपये वाला यूएचटी दूध अब 75 रुपये में मिलेगा. वहीं 200 ग्राम वाला पनीर (Mother Dairy Paneer Price) अब 92 रुपये में मिलेगा. 500 ग्राम के बटर (Mother Dairy Butter Price) पर अब 20 रुपये बचेंगे. इसका दाम 305 रुपये से घटाकर 285 रुपये कर दिया गया है.

मदर डेयरी का एक लीटर घी वाला पाउच (Mother Dairy Ghee Price) अब 675 रुपये की जगह 645 रुपये में मिलेगा. यानी इस पर 30 रुपये बचेंगे. नीचे हम आपको पूरा रेट चार्ट (Mother Dairy Rate Chart) उपलब्‍ध करा रहे हैं.

यहां ये स्‍पष्‍ट कर देना जरूरी है कि आप मिल्‍क बूथ से सुबह-शाम जो दूध का पैकेट लाते हैं, उसकी कीमतें कम नहीं की गई हैं. केवल अल्‍ट्रा हीट ट्रीटमेंट यानी लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाले दूध के पैकेट की कीमतें कम की गई हैं. हालांकि बाकी कई सारे प्रॉडक्‍ट्स अब सस्‍ते हो गए हैं.

मदर डेयरी के ज्यादातर प्रॉडक्‍ट्स (Mother Dairy Products List) या तो जीरो GST के दायरे में आ गए हैं, या फिर बाकी बचे प्रॉडक्‍ट्स 12% से अब 5%वाले GST स्‍लैब में आ गए हैं. केंद्र सरकार ने GST कटौती का पूरा लाभ उपभोक्‍ताओं तक पहुंचाने का निर्देश दिया है और इसी के मद्देनजर मदर डेयरी ने उपभोक्‍ताओं को राहत दी है.

कंपनी के MD ने और क्‍या कहा?

मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंडलिश ने कहा कि जीएसटी पर सरकार की हालिया कटौती, उपभोक्ताओं के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण पैक्ड उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्‍होंने कहा, 'मदर डेयरी ग्राहक केंद्रित कंपनी है और हम टैक्स में मिली पूरी राहत उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं.'