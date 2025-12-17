THAR से भी महंगा है इस भारतीय ट्रेन का टिकट! लोग कहते है पटरियों पर चलता 5 स्टार होटल

India Luxury Train 2025: भारत में ट्रेन को आमतौर पर सस्ता, सुविधाजनक और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट माना जाता है. रोज लाखों लोग कम किराए में लंबी दूरी तय करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी ट्रेन भी है, जिसका एक टिकट ही इतना महंगा है कि उसकी कीमत में हाईएंड फोर व्हीलर खरीदा जा सकता है.

इस ट्रेन का किराया 20 लाख रुपये से ज्यादा का है! ये सुनकर हैरानी होना लाजमी है. किराया इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि देश की सबसे लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है. इस ट्रेन का नाम है महाराजा एक्सप्रेस, जिसे दुनिया की बेहतरीन लग्जरी ट्रेनों में गिना जाता है.

क्या है महाराजा एक्सप्रेस?

महाराजा एक्सप्रेस इंडियन रेलवे की एक खास टूरिस्ट ट्रेन है. जिसे लग्जरी ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया है. ये ट्रेन खासतौर पर देश विदेश से आने वाले सैलानियों को भारत के खास टूरिस्ट स्पॉट्स की सैर कराती है. इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी और तब से ये शाही सफर के लिए जानी जाती है.

क्यों है टिकट इतना महंगा?

महाराजा एक्सप्रेस का किराया इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये सिर्फ सफर नहीं करवाती. बल्कि पूरा लग्जरी एक्सपीरियंस देती है. टिकट में सफर के दौरान खाना, होटल में ठहरना, साइटसीइंग, ट्रांसपोर्ट, गाइड और कई पैकेज में अल्कोहलिक ड्रिंक्स तक शामिल होते हैं. ट्रेन के कोच किसी 5 स्टार होटल के कमरे जैसे लगते हैं. जहां हर छोटी-बड़ी सुविधा मौजूद होती है.

ये भी पढ़ें- UP Board परीक्षा केंद्रों की लिस्ट हुई जारी, एक क्लिक में चेक करें अपना सेंटर

ट्रैवल पैकेज और किराया

महाराजा एक्सप्रेस में अलग-अलग ट्रैवल पैकेज उपलब्ध हैं. जिनकी कीमत लगभग 6.5 लाख रुपये से लेकर 20.9 लाख रुपये तक जाती है.

डीलक्स केबिन: 6,51,000 रु.

जूनियर सुइट: 8,34,960 रु.

सुइट: 12,17,160 रु.

प्रेसिडेंशियल सुइट: 20,90,760 रु.

इन पैकेज में द इंडियन स्प्लेंडर जैसे रूट शामिल हैं. जिनमें 7 दिन और 6 रात का सफर होता है.

किन जगहों की कराई जाती है सैर

ये ट्रेन खासतौर से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाती है. इसमें ताजमहल, जयपुर और उदयपुर के महल, रणथंभौर नेशनल पार्क जैसे मशहूर स्थल शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- UGC-NET दिसंबर 2025 का शेड्यूल हुआ जारी, इस तारीख से शुरू हो रहे हैं एग्जाम

रेल की पटरियों पर चलता 5 स्टार होटल

कुल मिलाकर महाराजा एक्सप्रेस को रेल की पटरियों पर चलता हुआ एक 5 स्टार होटल कहा जाए तो गलत नहीं होगा. ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो सफर को यादगार और शाही अंदाज में गुजारना चाहते हैं.