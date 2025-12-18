विज्ञापन

UGC-NET दिसंबर 2025 का शेड्यूल हुआ जारी, इस तारीख से शुरू हो रहे हैं एग्जाम

UGC-NET December 2025: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, उम्मीदवार पीडीएफ डाउनलोड कर देख सकते हैं कि उनका एग्जाम कब है. 7 जनवरी 2026 तक इस परीक्षा का आयोजन होगा.

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का पूरा शेड्यूल

UGC-NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इसमें बताया गया है कि कौन सा एग्जाम किस तारीख को होगा. एजेंसी की तरफ से शेड्यूल का पूरा पीडीएफ जारी किया गया है. बताया गया है कि एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी जल्द जारी कर दी जाएगी. आइए जानते हैं कि कैसे आप इस टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं और कौन सी परीक्षा कब होगी. 

कब से शुरू होंगे एग्जाम

यूजीसी नेट 2025 की परीक्षा की शुरुआत 31 दिसंबर से शुरू होगी. सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी. पहले दिन लॉ, सोशल वर्क, तेलुगु, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, स्पैनिश, प्रकृत, कश्मीरी और कोंकणी विषयों की परीक्षा होगी. इसी तरह से 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी को अलग-अलग विषयों की परीक्षाएं होंगीं.

ये रहा पूरा शेड्यूल

यहां मिलेगी पूरी जानकारी

NTA की तरफ से बताया गया है कि परीक्षा से 10 दिन पहले NTA की वेबसाइट पर सिटी लिस्ट जारी की जाएगी. UGC-NET अभ्यर्थियों को दिसंबर 2025 परीक्षा से जुड़ी अपडेट, निर्देशों और बाकी सूचनाओं के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर मिल जाएंगीं. यहीं से पूरा शेड्यूल डाउनलोड भी किया जा सकता है. किसी भी तरह की शिकायत या मदद के लिए उम्मीदवार 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं.

हर साल इतनी बार होती है परीक्षा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से हर साल दो बार यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है. देश की तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (JRF) के लिए इस परीक्षा में पास होना जरूरी है. इस एंट्रेंस लेवल एग्जाम के लिए दो परीक्षाएं ली जाती हैं, जिनमें 40 फीसदी अंक लाना जरूरी होता है. यूजीसी नेट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होती है. 

