UP Board परीक्षा केंद्रों की लिस्ट हुई जारी, एक क्लिक में चेक करें अपना सेंटर

UP Board Exam Center List 2026 जारी हो गई है. UPMSP ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए कुल 8033 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं. पहले 7448 केंद्र प्रस्तावित थे, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण के बाद संख्या बढ़ाई गई. छात्र और अभिभावक upmsp.edu.in पर अपना परीक्षा केंद्र चेक कर सकते हैं.

UP Board Exam Center List 2026: UP Board ने आखिरकार 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. अब छात्र एक क्लिक में अपना सेंटर देख सकते हैं. बोर्ड ने यह सूची 17 दिसंबर 2025 की शाम को वेबसाइट पर अपलोड की, जिससे लाखों छात्रों को अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी समय रहते मिल सके.

फाइनल परीक्षा केंद्र लिस्ट जारी

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने क्लास 10 और 12 के लिए फाइनल UPMSP Exam Center List 2026 जारी कर दी है. इस बार परीक्षाएं कुल 7,448 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी. बोर्ड ने सभी छात्रों के लिए सेंटर लिस्ट PDF अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है. यह सूची स्कूलों द्वारा भेजे गए आवेदन और अनुमोदन के आधार पर तैयार की गई है.

डिस्ट्रिक्ट‑वाइज सेंटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध

छात्र अब upmsp.edu.in पर जाकर अपने जिले के अनुसार परीक्षा केंद्र देख सकते हैं. कई छात्रों की सुविधा के लिए डिस्ट्रिक्ट‑वाइज PDF भी उपलब्ध कराई गई है. इसके साथ ही, पिछले साल की UPMSP Exam Center List 2025 भी रेफरेंस के लिए दी गई है, ताकि छात्र तुलना कर सकें और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएं.

परीक्षा तिथियां पहले ही घोषित

UP Board Exam Date 2026 की घोषणा 5 दिसंबर को की गई थी. तय कार्यक्रम के अनुसार, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच होंगी. इस बार 51 लाख से अधिक छात्रों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है, इसलिए परीक्षा केंद्रों की जानकारी पहले से उपलब्ध कराना बेहद जरूरी था.

टाइम टेबल और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

UPMSP ने 5 नवंबर 2025 को ही UP Board 10th Time Table 2026 और UP Board 12th Time Table 2026 जारी कर दिया था. दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही अवधि में आयोजित की जाएंगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपने परीक्षा केंद्र की लोकेशन देख लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो.

वेबसाइट पर अपलोड हुई आधिकारिक सूची

बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार, प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी जनपदीय समिति के अनुमोदन के बाद वेबसाइट पर अपलोड की गई है. इस सूची में विद्यालयवार छात्र आवंटन भी शामिल है, जिससे छात्रों को अपने सेंटर की पूरी जानकारी मिल सके.

इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 जनवरी से

UP Board ने इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया था. ये परीक्षाएं दो चरणों में होंगी...

  • पहला चरण: 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026
  • दूसरा चरण: 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026

UP TET की लिखित परीक्षा के कारण 29 और 30 जनवरी को कोई प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होगी, और इन दिनों विद्यालयों में शैक्षिक अवकाश रहेगा.

