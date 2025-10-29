भारत की किस जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई? जानें कैसी है वहां की सिक्योरिटी

Lawrence Bishnoi Gang: अपराध की दुनिया का जाना पहचाना नाम बन चुके लॉरेंस बिश्नोई की गैंग रुकने का नाम नहीं ले रही है. भारत के अलावा विदेशों में भी ये गैंग काफी ज्यादा एक्टिव है और अब कनाडा में एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई है. इस हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली है, साथ ही पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भारत की किस जेल में बंद है और वहां की सिक्योरिटी कैसी है. साथ ही ये भी जानेंगे कि इस गैंग को लॉरेंस की गैरमौजूदगी में कौन चला रहा है.

कई सालों से जेल में बंद है लॉरेंस

लॉरेंस बिश्नोई पंजाब से निकला हुआ एक कुख्यात गैंगस्टर है. उस पर कई हत्याएं, अपरहण, हत्या की कोशिश और रंगदारी के करीब 80 मामले दर्ज हैं. यही वजह है कि उसे जेल में ही बंद रखा गया है. पिछले करीब 11 साल से लॉरेंस बिश्नोई देश की अलग-अलग जेलों में बंद रहा है. उसे पहली बार 2014 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद तमाम बड़े अपराधों के तार उससे जुड़ते गए और उसकी सजा बढ़ती गई.

साल 2022 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी थी, जिसके बाद लॉरेंस काफी चर्चा में आया और पंजाब पुलिस ने उसे जेल से ही गिरफ्तार किया. इससे पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी देने के बाद लॉरेंस बिश्नोई की देशभर में चर्चा हुई थी.

अभी कहां है लॉरेंस बिश्नोई?

कुछ साल पहले गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वायड ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ड्रग तस्करी का एक मुकदमा दर्ज किया था, उस पर आरोप था कि उसने पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई करवाई थी. इसके बाद लॉरेंस को दिल्ली की जेल से निकालकर गुजरात की साबरमती जेल ले जाया गया. तभी से लॉरेंस इसी जेल में बंद है. उसके खिलाफ ऐसी धाराएं लगाई गई हैं कि उसे जेल से किसी भी हाल में बाहर नहीं निकाला जा सकता है, जिन मामलों में उसकी सुनवाई होनी होती है, उनमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होता है.

कैसी है सिक्योरिटी?

लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल की पुरानी जेल में बंद है, जहां उसे रखा गया है वहां 10 कमरे हैं, लेकिन उनमें कोई नहीं रहता है. यहां सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है. जब से उसे यहां रखा गया है, तब से उससे कोई भी नहीं मिला है. केस को लेकर वकील से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होती है. बिश्नोई के सेल के आसपास जैमर लगाए गए हैं, यानी फोन पर भी किसी तरह की बातचीत संभव नहीं है.