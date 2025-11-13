विज्ञापन
IED, RDX और अमोनियम नाइट्रेट... जानें कौन सी चीज कहां होती है इस्तेमाल

IED, RDX और अमोनियम नाइट्रेट के लिए सुनी जाती है. लेकिन इनके केमिकल नेचर और इस्तेमाल में काम अंतर है. चलिए जानते हैं इसके इस्तेमाल.

IED, RDX और अमोनियम नाइट्रेट... जानें कौन सी चीज कहां होती है इस्तेमाल
नई दिल्ली:

RDX और अमोनियम नाइट्रेट का नाम आपने कई जगह सुना होगा. लेकिन इसका इस्तेमाल किन चीजों के लिए  होता है. फिल्मों में या कहीं सोशल मीडिया  पर या इंटरनेट पर आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे. IED, RDX और अमोनियम नाइट्रेट के लिए सुनी जाती है. लेकिन इनके केमिकल नेचर और इस्तेमाल में काम अंतर है. चलिए जानते हैं इसके इस्तेमाल.

IED, RDX और अमोनियम नाइट्रेट

IED कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है, बल्कि यह एक डिवाइस है, जिसे तात्कालिक रूप से बनाया जाता है. इसे अक्सर देसी बम भी कहा जाता है. परिभाषा,यह एक गैर-मानक (Non-standard) हथियार है जिसे आम तौर पर सैन्य या पुलिस बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों का मुकाबला करने के लिए अवैध रूप से इकट्ठा किया जाता है. ये तीन चीजों से बनता है. विस्फोटक सामग्री (Explosive Material), एक डेटोनेटर (Trigger/Fuse), और एक कंटेनर/आवरण (Casing).

IED में कोई भी विस्फोटक इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें RDX, TNT, या यहां तक कि अमोनियम नाइट्रेट आधारित मिश्रण (जैसे ANFO) भी शामिल होते हैं. इसे अक्सर आतंकवादी विस्फोटों में इसका इस्तेमाल देखा गया है.

RDX का इस्तेमाल कहां-कहां होता है 

RDX एक पावरफुल विस्फोटक है. इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमेथाइलीनट्रिनिट्रामाइन (C_3H_6N_6O_6) है. इसकी विस्फोट की गति (Detonation Velocity) बहुत तेज होता है. इसका इस्तेमाल सैन्य और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होता है. यह अक्सर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव (जैसे C-4) का मुख्य घटक होता है, जिसका उपयोग विध्वंस (Demolition) और विशेष सैन्य कार्यों में होता है. हालांकि इसका इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से भी करते हैं. साल 2008 के मुंबई हमलों में इसका उपयोग देखा गया था.

अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल

अमोनियम नाइट्रेट (NH_4NO_3) एक रासायनिक यौगिक है जो मुख्य रूप से उर्वरक (Fertilizer) के रूप में इस्तेमाल होता है. शुद्ध रूप में यह विस्फोटक नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह विस्फोटक का काम करता है. मुख्य रूप से खेती में उर्वरक (नाइट्रोजन का स्रोत) के रूप में. इसे ईंधन तेल (Fuel Oil) के साथ मिलाकर एक विस्फोटक मिश्रण ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) बनाया जाता है.खनन (Mining), उत्खनन (Quarrying) और निर्माण (Construction) कार्यों में बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है. लेकिन इसका इस्तेमाल विस्फोटक रूप में इस्तेमाल करते हैं जानकारी के मुताबिक, पुलवामा हमला में भी इसका इस्तेमाल किया गया था. 

